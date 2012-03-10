به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جروزالم پست در جدیدترین مطلب خود با اشاره به شلیک 90 موشک از سوی نیروهای مقاومت در سرزمین های فلسطینی به سوی سرزمین های اشغالی اعلام کرد که گنبد آهنین فقط توانسته 25 موشک را رهگیری کند.

این روزنامه در ادامه می نویسد : موجی از موشک ها از سوی غزه به سوی جنوب اسرائیل شلیک شده و شلیک این موشک ها تا ظهر امروز شنبه نیز ادامه داشته است.

شلیک موشک از سوی نیروهای مقاومت به سوی سرزمین های اشغالی پس از حمله نظامیان صهیونیست به نوارغزه انجام شد.

این روزنامه در حالی به ناکارآمدی سپرموشکی گنبدآهنین در رهگیری موشک های مقاومت اذعان می کند که رژیم صهیونیستی هزینه زیادی را برای استقرار آن متقبل شده است.

سیستم موشکی گنبد آهنین دارای 3 بخش است؛ یک رادار ردیابی موشک، یک مرکز کنترل و یک بخش شلیک موشک. شکل اولیه این سیستم که به‌ صورت موشکهای پاتریوت آمریکا در سرزمین های اشغالی و عربستان به کار گرفته می ‌شد، توانست موشکهای اسکاد پرتاب‌ شده توسط عراق را ردیابی و نابود کند. پیش بینی های اولیه نشان می ‌داد که این سیستم موفقیتی 10 درصدی خواهد داشت.

هزینه طراحی و استقرار این سیستم بیش از یک میلیارد یورو برآورد شده‌ است. بخشی از این هزینه را آمریکا تامین کرده ‌است. این سیستم در داخل رژیم صهیونیستی منتقدان زیادی دارد. هر کدام از موشکهای این سیستم هزینه‌ ای معادل 25 هزار یورو دارد و این در حالی است که قرار است این سیستم موشکهایی را که بسیار ارزان ‌قیمت تر هستند و کمتر از چند صد یورو ارزش دارند، سرنگون کند.

بعد از تجربه جنگ لبنان و شکست ارتش اسرائیل در مقابل جنبش حزب ‌الله، رژیم صهیونیستی به ‌طور جدی به فکر تقویت سیستم دفاع موشکی خود افتاد. این رژیم پیش از این سیستم دوربرد موسوم به پیکان را طراحی کرده‌ بود اما بعد از جنگ لبنان، تصمیم گرفت که با سرمایه‌ گذاری سنگینی، سیستم گنبد آهنین را طراحی و تولید کند.