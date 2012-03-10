امر به معروف و نهی از منکر ضامن ماندگاری نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: فرامین الهی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر برای پایداری و اقتدار نظام اسلامی به اجرا در می آید.

وی با بیان این مطلب که بهترین معروف ها حاکمیت دینی در جامعه است، افزود: نظام دینی به وسیله امر به معروف در دنیا حاکم بوده و امر به معروف و نهی از منکر باعث گسترش دین خدا در جهان می شود و به همین دلیل باید این فریضه الهی را در جامعه ترویج داد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: اسلام دینی است متعادل که به همه نیازهای انسان توجه می کند و اگر ارزش های دینی در جامعه زنده شود می توان جامعه ای اسلامی و سالم داشت.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: ایران به عنوان مرکز اسلام در دنیا شناخته شده است و همین امر باعث می شود دشمنان نظام و دشمنان اسلام در صدد باشند تا به ایران ضربه بزنند که با آگاهی و بصیرت مردم دشمنان همچنان شکست می خورند.

وی در ادامه گفت: برترین واجبات حاکمیت دینی و نظام اسلامی در دنیا است و باید سعی کرد امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اقامه کرد و جایگاه آن را در بین مردم به اثبات رساند.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: ترویج واجبات الهی در جامعه نیز یکی دیگر از اصول امر به معروف و نهی از منکر است و با موفقیت در اجرای این دو اصل می توان جامعه ای پویا و متحول شده ایجاد کرد.

آخرین جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر با حضور نماینده ولی فقیه، فرمانداران، فرماندهان انتظامی و نظامی، امامان جماعت و دیگر اعضای این ستاد در محل دفتر نماینده ولی فقیه در سنندج برگزار شد.