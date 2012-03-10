راه اندازی صندوق ویژه مالی - اعتباری ایران و اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی راهکارهای افزایش مبادلات مرزی با کردستان عراق افزود: بر اساس توافق طرفین صندوق مالی - اعتباری ویژه ایران و اقلیم کردستان عراق با هدف توسعه مبادلات و روابط اقتصادی و تجاری راه اندازی شده تا مبادلات مالی طرفین بر اساس ریال و دینار انجام و در این مجموعه امکان ارائه خدمات ارزی نیز فراهم می شود.

وی با بیان اینکه تشکیل شرکت حمل و نقل مشترک نیز از طرحهای دیگر در راه تحقق توافق دو جانبه و توسعه مبادلات اقتصادی آذربایجان غربی با کردستان عراق است، ادامه داد: با سرمایه گذاری مشترک ایران و عراق دو واحد تولیدی در مرز تمرچین پیرانشهر و حاج عمران کردستان عراق ایجاد می شود.



معاون امور برنامه ریزی اقتصادی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: بر اساس توافق اولیه کارخانه فرآوری سنگ معدنی در مرز تمرچین پیرانشهر و واحد تولید آب میوه در مرز حاج عمران عراق با سرمایه گذاری مشترک دو طرف احداث شده که اجرای این طرحها مبادلات اقتصادی منطقه را وارد مرحله جدیدی می شود.



دیزج نژاد در ادامه سخنان خود عنوان کرد: شهرستان پیرانشهر هم اکنون 34 معدن فعال با ارزش گرانیت با ذخایر شناخته شده چهار میلیون تن را در خود جای داده که به لحاظ تنوع رنگ، طرح و استحکام در ایران و جهان منحصر به فرد است .

وی گفت: مرز تمرچین نیز به عنوان یکی از کوتاه ترین مسیر زمینی بین کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای مدیترانه با ایران، قفقاز و آسیای میانه مورد استفاده تجار و بازرگانان کشورهای منطقه قرار می گیرد.