معدوم سازی 64 تن فرآورده های دامی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، نادر پرور پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس گزارشهای سازمانهای بهداشتی در جهان از میان 1709 عامل شناخته شده بیماری زا، بیش از 832 عامل بین انسان و حیوان مشترک هستند.

وی افزود: از میان 156 بیماری نو پدید نیز بیش از 73 درصد بیماریها جنبه مشترک دارد، لذا این میزان از بیماریهای قابل انتقال به انسان خودبیانگر نقش و جایگاه دامپزشکی در تأمین سلامت جامعه دامی و انسانی است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: برای ایمنی بخشی به زندگی بشر در مقابل این بیماری های مشترک بین دام و انسان، این اداره کل بر کشتارگاهها، قصابی ها، میادین دام و شیرخام و کارخانه های تولید فرآورده های گوشتی نظارت کاملی دارد.

پرور افزود: وجود بیش از 5 میلیون واحد دامی در استان و ارزش اقتصادی بالغ بر 600 میلیارد تومانی این واحد ها و همچنین با احتساب 30 درصد تولید خالص سالیانه متوجه خواهیم شد، مجموع ارزش اقتصادی دام و تولیدات آن در استان مبلغی در حدود 800 میلیارد تومان است، که تنها 10درصد تلفات و ضایعات در این بخش مبلغی در حدود 80 میلیارد تومان خسارت را شامل می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تاکید کرد: لذا با احتساب مجموع سرمایه دامی در کشور آنچه نمود خواهد یافت آن صنعت دامپروری و صنایع وابسته به آن سرمایه پایداری است که پس از صنعت نفت جایگاه دومین صنعت پایدار سرمایه ای در کشور را به خود اختصاص می دهد.

وی به برخی از کارهای انجام شده توسط دامپزشکی استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: استاندارد سازی وضعیت کشتارگاه های دام و طیور استان و تعطیلی 12 کشتارگاه سنتی و تجهیز و تکمیل دو کشتارگاه نیمه صنعتی، از جمله برنامه های اداره در طول این سالها بوده است.

پرور تاکید کرد: برای اطمینان از سلامتی گوشت و فرآورده های گوشتی نظارتهای این سازمان بسیار افزایش یافته است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: طرحی 5 ساله برای خونگیری تصادفی سالیانه 100 هزار راس دام در مناطق درگیر تهیه شده است.

وی تصریح کرد: با حذف جمعیت دامی مبتلا به بروسلوز و پرداخت غرامت به دامداران، بی شک در آینده شاهد کاهش این بیماری در سطح استان کرمانشاه خواهیم بود.

پرور گفت: در طول سالجاری تاکنون بیش از 110 هزار و 484 راس دام سبک و 6 هزار قطعه ماهی آکواریومی و یک میلیون و 952 هزار کیلوگرم ماهی خوراکی تازه و منجمد شده به دیگر کشورها صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه در سالجاری بیش از 64 تن فرآورده های دامی در استان کرمانشاه معدوم شده است، افزود: این میزان معدوم سازی طی سالهای اخیر در استان کرمانشاه بی سابقه بوده است و دلیل این امر، افزایش نظارتهای این سازمان است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: دامپزشکی استان کرمانشاه در ایام نوروز، اکیپ های سیار برای نظارت بر بازار دارد و به صورت دقیق بر مراحل تولید فرآورده های دامی نظارت کامل دارد.

پرور تاکید کرد: از شهروندان نیز می خواهیم که ما را در نظارت بیشتر بر بازار حمایت کنند، لذا از مردم استان می خواهیم که هرگونه تخلف بهداشتی با سامانه پیام کوتاه 09189250014 و یا با شماره پیام گیر 8388329 در میان بگذارند.