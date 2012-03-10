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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

جمشیدی:

سالانه 35 میلیارد تومان برای تامین علوفه دامداران هزینه می شود

سالانه 35 میلیارد تومان برای تامین علوفه دامداران هزینه می شود

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: معاون استاندار گلستان گفت: هر سال در حدود 35 میلیارد تومان علوفه طبیعی در اختیار دامداران قرار می گیرد و اگر این منابع وجود نداشته باشد باید برای علوفه مورد نیاز پول پرداخت کنند که این موضوع اهمیت حفظ مراتع را بیش از پیش نمایان می سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر شنبه در مراسم هفته منابع طبیعی اظهار داشت: خود تنظیمی اقلیمی و تأمین علوفه ، حفظ محیط زیست و تنوع گیاهی ، حفاظت از آب و خاک به عنوان منابع پایه تولید ، جلوگیری از سیلاب ، نفوذ آب به زمین و تأمین آب شرب ، بهره برداری مناسب از سدها و تولید بخش اعظمی از گوشت و لبنیات مورد نیاز کشور از جمله فواید و اهمیت وجود مراتع است.

وی با بیان اینکه 862 هزار هکتار از مساحت استان را مراتع تشکیل می دهد از دامداران و افرادی که به هر نحوی از این نعمت خدادادی بهره مند هستند، در خواست کرد در راه حفاظت، حراست و توسعه مراتع تلاش کرده و مسئولین مربوطه را در این امر خطیر یاری رسانند.

جمشیدی گفت: شما دامداران مردمان زحمتکش و دین باوری هستید که نظام اسلامی در راستای اجرای عدالت اجتماعی ، درصدد خدمت رسانی به شما عزیزان است.

معاون استاندار ادامه داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، احداث جاده ها و ایجاد راههای دسترسی ، تأمین آب شرب و بوجود آمدن امکان تردد شما در نواحی صفر مرزی ، بخشی از اقداماتی است که نظام دینی در جهت یاری رساندن به این قشر پر تلاش انجام می دهد.

وی همچنین از تشکیل هفت کارگروه در وزارت کشور در جهت حمایت از دامداران ، کشاورزان و مرزنشینان خبر داد که در تلاش برای شکل گیری و توسعه شرکتهای تعاونی در میان این اقشار زحمتکش و پرتلاش است.

کد مطلب 1556467

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