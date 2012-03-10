کاهش تخلفات در نمایشگاه بهاره/ جریمه آجیل فروشهای گرانفروش

معاون حقوقی تعزیرات حکومتی تهران از کاهش تخلفات اصناف در نمایشگاههای بهاره خبر داد و افزود: در مدت 10 روز تنها 70 پرونده تخلف تشکیل شده که دو فقره از آن مربوط به عرضه کالای قاچاق بوده است.