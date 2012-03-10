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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

درگفتگو با مهر عنوان شد:

کاهش تخلفات در نمایشگاه بهاره/ جریمه آجیل فروشهای گرانفروش

کاهش تخلفات در نمایشگاه بهاره/ جریمه آجیل فروشهای گرانفروش

معاون حقوقی تعزیرات حکومتی تهران از کاهش تخلفات اصناف در نمایشگاههای بهاره خبر داد و افزود: در مدت 10 روز تنها 70 پرونده تخلف تشکیل شده که دو فقره از آن مربوط به عرضه کالای قاچاق بوده است.

بزرگمهر صادقی نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام رضایت از نمایشگاههای بهاره گفت: میزان تخلفات صنفی در نمایشگاههای بهاره امسال کمتر از سال گذشته بوده و فروشندگان به توجه به اطلاع رسانیهای خوبی که انجام شده کمتر موجب تخلف می شوند.

وی افزود: در مدت 10 روز نمایشگاه بهاره تنها 70 فقره پرونده تخلف تشکیل شده که از این تعداد دو فقره عرضه اجناس چینی قاچاق بود که متخلفان 5 میلیون تومان جریمه شدند.

وی همچنین از جریمه 5 میلیونی چند فروشگاه عرضه آجیل در تهران خبر داد و افزود: گشتهای تعزیرات با تمامی آجیل فروشان گران فروش برخورد می کند.

کد مطلب 1556468

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