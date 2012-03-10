کاهش تخلفات در نمایشگاه بهاره/ جریمه آجیل فروشهای گرانفروش

بزرگمهر صادقی نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام رضایت از نمایشگاههای بهاره گفت: میزان تخلفات صنفی در نمایشگاههای بهاره امسال کمتر از سال گذشته بوده و فروشندگان به توجه به اطلاع رسانیهای خوبی که انجام شده کمتر موجب تخلف می شوند.
وی افزود: در مدت 10 روز نمایشگاه بهاره تنها 70 فقره پرونده تخلف تشکیل شده که از این تعداد دو فقره عرضه اجناس چینی قاچاق بود که متخلفان 5 میلیون تومان جریمه شدند.
وی همچنین از جریمه 5 میلیونی چند فروشگاه عرضه آجیل در تهران خبر داد و افزود: گشتهای تعزیرات با تمامی آجیل فروشان گران فروش برخورد می کند.
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