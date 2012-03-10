به گزارش خبرنگار مهر، مراد کاظمی ظهر شنبه در آئین غرس یکهزار اصله نهال که در سپاه دشتی غرس شد، اظهار داشت: هر کس درختی را بنشاند انسانی را حیات بخشیده است.
فرمانده سپاه دشتی به بیان خصوصیات کاشت درخت و ارزش فضای سبز پرداخت وافزود: درختکاری آسانترین، ارزانترین، پاکترین و زیباترین راهحل برای ایجاد فضا و آب و هوای یک شهر است.
وی در ادامه به بیان مضرات تخریب فضای سبز و بافتهای گیاهی و درختان پرداخت و اضافه کرد: تخریب جنگل نه تنها سبب نابودی گونههای مختلف گیاهی و جانوری میشود بلکه زندگی انسانها را نیز تهدید میکند.
کاظمی ادامه داد: درخت و درختکاری در بین ایرانیان یک سنت دیرینهای است و ضمن روایات مختلفی که از سوی امامان معصوم و پیامبر اکرم (ص) به آن تاکید شده، در قرآن کریم نیز به امر درختکاری تأکیدات بسیاری شده است.
وی اضافه کرد: باید فرهنگ درختکاری و حفاظت و نگهداری از محیط زیست را در سراسر جامعه گسترش دهیم تا همه بتوانند از محیط زیستی سالم و مطلوب بهره ببرند.
فرمانده سپاه دشتی با اشاره به اینکه اگر هرکس به تعهدات خود در زمینه منابع طبیعی عمل کند مشکلی پیش نمیآید، بر ضرورت حفظ منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: باید در این زمینه اقدامات موثری انجام شود.
در این مراسم که پرسنل سپاه ناحیه دشتی نیز حضور داشتند با یاد شهدا یکهزار اصله نهال از نوع کهور، مورت، برهان، کنار، اکالیپتوس و ابریشم هندی کاشته شد.
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