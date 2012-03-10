هشدار وزیر راه/ اجازه هیچ دخالت و نفوذی را در سازمان هواپیمایی نمی‌ دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد امروز در نشست صمیمی با معاونان، مدیران و کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری گفت: از زمان حضورم به عنوان سرپرست وزارت راه و شهرسازی شاهد بودم که هیچ کس نتوانسته بر شما اعمال نفوذ کند و از این به بعد نیز، نباید کسی در کار سازمان هواپیمایی کشوری نفوذ کند.

وزیر راه و شهرسازی صنعت حمل ونقل هوایی را حساس‌ترین و تخصصی‌ترین بخش وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: در سایر بخش‌های این وزارتخانه از جمله مسکن، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، طراحی و ساخت و تامین مصالح، به برکت ایثارگریها استقلال کافی داریم؛ اما در جنگ اقتصادی در حوزه حمل و نقل عمده ترین کار در سازمان هواپیمایی کشوری و بنادر است.

وی افزود: صنعت حمل ونقل هوایی دارای سه ضلع شامل سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌‎های هواپیمایی و شرکت فرودگاههای کشور است که با همراهی یکدیگر می‌توانند خدمات مطلوب به مردم و جامعه ارائه کنند.

نیکزاد، سازمان هواپیمایی کشوری را قانون گذار بخش هوایی دانست و بیان کرد: این سازمان همچون راهنمایی و رانندگی تنها اعمال قانون می‌کند و نمی‌توان گفت مقصر تمام سوانح رانندگی و یا هوایی بر عهده قانونگذار و اعمال کننده آن است.

وی ادامه داد: سازمان هواپیمایی کشوری تنها اعمال قانون می‌کند و رابطه علت و معلولی بین سوانح و سازمان هواپیمایی کشوری وجود ندارد؛ در حالی که افکار عمومی مقصر سوانح را دولت می‌داند و اینکه به عنوان مثال خلبان نتواند هواپیمایی را کنترل کند مسئولیتی بر دوش این بخش وارد نخواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که به صورت عمدی شرکت فرودگاههای کشور و سازمان هواپیمایی کشوری را ادغام نکردم، گفت: تصمیم براین شد سازمان هواپیمایی کشوری فارغ از تمامی مسائل، اعمال حاکمیت کند چرا که کار سازمان الزام و رعایت قوانین و مقررات و اداره صنعت است.

نیکزاد تاکید کرد: مسائل فنی و اعمال قوانین و مقررات در صنعت نفوذ ناپذیر است؛ چرا که اولین خطا در صنعت هوایی آخرین خطا است و خطای قابل تکرار در جریان نیست به همین منظور هیچ فشاری را از کسی نمی‌پذیریم و در حال حاضر قوانین و مقررات فنی دنیا بر امور صنعت هوایی کشورمان حکمفرما است.

وی خواستار تربیت نیروی متخصص در صنعت حمل و نقل هوایی و ارائه مقالات فنی برتر در مجامع بین‌المللی شد و افزود: این امر می‌بایست همواره جز اهداف عالیه سازمان هواپیمایی کشوری به شمار رود و در تصویب و ارائه قوانین ایکائو نیز باید صاحب نظر باشیم؛ چرا که این توان در کشور وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان این مطلب که ناظر همواره باید از نظارت شونده قوی تر باشد، اظهارداشت: حفظ جایگاه حاکمیتی زمانی قابل نفوذ و احترام است که مبرا از کسانی باشیم که می خواهیم آنها را نظارت کنیم.

نیکزاد با بیان اینکه در عرصه فنی، علمی و تحقیقاتی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم بود، گفت: برای انجام تغییرات در قانون استخدامی این سازمان با تمام توان از دولت کمک می‌گیرم.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه کسانی که در سازمان هواپیمایی کشوری کار می کنند عاشق ایران و اسلام و برای اعتلای صنعت گام بر می دارند، افزود: از مسئولین این سازمان می‌خواهم از امروز افق بالایی برای حضور در محافل بین المللی در بخش نرم افزاری سخت افزاری ببینند و فرصتی برای تحقیق و مطالعه ایجاد کنید و در پی آن مطالبه داشته باشید.

وی اظهار امیدواری کرد: در آینده نه چندان دور شاهد جایگاه تحول در مسائل فنی عملیاتی قوانین و مقرارت صنعت باشیم و از اصلاح قوانین در دولت دفاع می‌کنم.

نیکزاد با بیان این مطلب که مثلث صنعت هوایی، با حفظ شان و حریم جایگاه خود بتوانند صنعت هوایی بالنده‌ای برای مردم ایجاد کنند، اظهارداشت: هر کس در صنعت هوایی خدمت کند، همانند کسی است که در راه اعتلای نظام اسلامی جهاد می‌کند و هم اکنون دشمن عاجز از حذف ما است.

وی اظهار داشت: دشمنان سعی در نابودی و کم اثر جلوه دادن انقلاب اسلامی داشتند؛ اما در مقابل انقلاب توفنده و بالنده اما نه به آسانی، بلکه به برکت شهادت‌ها و از دست دادن انسانهای بزرگ با ایمان هم اکنون به جایی رسیده که توان حذف انقلاب از دستان دشمنان خارج شده است و علیرغم اینکه همواره بر طبل تبلیغات می کوبند؛ اما اقدام هوشمندانه و توام با شعور مردم اسلامی سبب نقش بر آب شدن توطئه و دسیسه دشمنان می شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: هم اکنون جنگ تمام عیار اقتصادی است و هر کس امام، شهدا و عزت و سرافرازی ایران اسلامی را دوست دارد؛ باید جهادگونه در امر اقتصاد فعالیت کند و همانگونه که شاهدیم قبل از انقلاب ایران را با بشکه‌های نفت می‌شناختند؛ اما ایران فعلی با اقتدار و عظمت شناخته می‌شود.