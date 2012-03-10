وضعیت عفاف و حجاب در کشور قابل تقدیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر انصاری ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه جامع زنان هرمزگان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وضعیت حجاب و عفاف در سطح ملی، وضعیت قابل تقدیری نیست اظهار داشت: در این راستا باید کار و تلاش فرهنگی مضاعف باید داشته باشیم.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: کماکان آن گونه که باید نتوانسته ایم الگویی مناسب و جامع را به عنوان نمونه در مبحث لباس و عفاف به درستی در جامعه تبیین و ترویج کنیم.

انصاری یاد آور شد: نمادسازی در کنار الگوسازی و معرفی الگوهای برتر می تواند نقش مهمی را در این راستا ایفا کند.

وی افزود: همچنین مسئولان مربوطه در بعد کلان باید به جوابگویی به سئوالات پیرامون حجاب و عفاف بوی‍ژه در حوزه جوانان داشته باشیم چرا که معتقدیم شبهات نقش بسته در ذهن جوانان می تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگ و عفاف داشته باشد.

این مسئول اضافه کرد: باید پیرامون موضوعات مرتبط با حجاب و عفاف به صورت علمی و دانشگاهی به بحث و گفتگو پرداخت تا مزایای این امر شرعی و دینی برای جوانان به صورت منطقی بیان و مشخص شود.

انصاری اضافه کرد: در استان هرمزگان و بویژه در شهر بندرعباس دستگاههای مربوطه پیرامون حجاب و عفاف کارهای اساسی و بنیادی انجام دهند.

به گفته معاون فرهنگی سازمان تبلیغات استان هرمزگان دستگاههای مربوطه بویژه در مراکز تجاری شهر بندرعباس باید پیرامون حجاب حساب شده تر عمل کنند.

وی افزود: دستگاههای فرهنگی باید نسبت به اصلاح ظاهر و منظر موجود در اماکن یاد شده به دور از اکراه به صورت صحیح به امر به معروف بپردازند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به برگزاری نمایشگاه جامع زنان هرمزگان گفت: راه اندازی غرفه‌های عفاف و حجاب در اینگونه نمایشگاهها به معرفی تولیدات و دستاوردهای مرتبط با این بخش، می تواند به توسعه این مبحث در جامعه کمک کند.

انصاری با اشاره به اینکه کمیته حجاب و عفاف این نمایشگاه تحت نظر سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان غرفه کلیدی کار خود را آغاز کرده است اظهار داشت: سه محور کاری برای غرفه مذکور که عنوان آن مرواریدی در صدف است تعریف شده است.

وی ادامه داد: از آنجا که مسئولان برگزاری نمایشگاه در ارائه دستاوردهای نمایشگاه هر حوزه و ارائه انها در نمایشگاه تاکید داشتند، لذا کمیته مربوطه اقدام به ارائه تولیدات محتوایی در غرفه مذکور کرده است.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان در این راستا ادامه داد: از همین رو در غرفه مرواریدی در صدف اقدام به ارائه ۳۰ عنوان کتاب حجاب و عفاف شده است که علاقه مندان می دانند در صورت تمایل برای خرید این کتاب‌ها به کتابفروشی کتاب شهر از زیر مجموعه‌های این سازمان مراجعه کنند.

وی همچنین افزود: محور دیگر غرفه یاد شده بر ارائه تصاویری مربوط به حضور زنان در بخش‌های مختلف از جمله دفاع مقدس، اقتصادی، اجتماعی، بنیان خانواده و عفاف و حجاب قرار دارد.

انصاری ادامه داد: همچنین در این نمایشگاه نرم افزار حجاب و عفاف نیز ارائه شد که در پی استقبال علاقمندان در روز دوم این نمایشگاه به صورت وسیع و گسترده توضیع و ارائه شد.

انصاری اظهار داشت: برگزاری این گونه نمایشگاهها به ویژه در بخش عفاف و حجاب می تواند نقش مهمی را در توسعه این مبحث در جامعه ایفا کند.