تشکلهای مردمی در گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی موثرند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبداللهی در همایش ملی همیاران طبیعت و رسانه ها که ظهر شنبه در مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر در کرج برگزار شد، بیداری طبیعت را فرصتی برای بیداری فرهنگ و نفس انسان برای حفاظت از طبیعت برشمرد و تاکید کرد: توسعه پایدار در عرصه منابع طبیعی ابعادی اقتصادی و اجتماعی، مدیریتی و نهادی و اکولوژیکی و محیط زیستی دارد.



وی با اشاره به نقش تشکلهای مردم نهاد در حفظ منابع طبیعی، گفت: به زعم بنده تشکلهای مردم نهاد و حوزه های فرهنگی و اجتماعی از مهمترین بخش هایی است که باید در عرصه منابع طبیعی به آن توجه ویژه داشت.



عبداللهی افزود: فرهنگ منابع طبیعی واژه ای سطحی نیست؛ بلکه به اندازه 75 میلیون نفر جمعیت ایران عمق دارد و حضور نهادهای مردم و مشارکت همیاران طبیعت به گسترش این فرهنگ می انجامد.



مدیر کل دفتر عمران و توسعه روستائی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از سه پرسش چرایی، چیستی و چگونگی منابع طبیعی به عنوان سه مسئله جدی در دنیا یاد کرد و یادآور شد: فضای سبز و منابع طبیعی فرصت نفس کشیدن و زندگی را در اختیار آدمی قرار می دهد و وضع موجود که همان چیستی اهمیت منابع طبیعی است، نامناسب بودن وضع موجود در اثر انتشار زیاد گازهای گلخانه ای، تولید زباله و .. را نشان می دهد.



عبداللهی تصریح کرد: در نقاط روستایی و شهری با مسائلی روبرو هستیم که کیفیت زندگی را تحت شعاع قرار داده است و فضای سبز روز به روز متراکم تر و فشرده تر می شود.



25 هزار دهیاری در کشور فعالیت می کنند



وی از فعالیت 25 هزار دهیار و دهیاری در کشور خبر داد و گفت: دهیاریها بازوان اجرایی دولت در سطح محلی است که حفاظت از منابع طبیعی براساس بند 7 و 23 اساسنامه یکی از وظایف آنها است.



عبداللهی خطاب به همیاران طبیعت ادامه داد: شما به عنوان افرادی برخاسته از نهاد مردم و شوراهای اسلامی هستید که نگهداشت وضع موجود باید از اولویتهای جدی شما باشد.



133 هزار نفر عضو تشکلهای مردمی عرصه منابع طبیعی هستند



وی با اشاره به 133 هزار عضو و 33 هزار تشکل مردمی فعال در این عرصه تاکید کرد: همیاران طبیعت باید در سطح محلی ارتباط خود با دهیاری را حفظ کرده و با استفاده از امکاناتی که دهیاریها در اختیارشان قرار می دهند، برای تحقق اهداف این حوزه که همانا صیانت از منابع طبیعی و فرهنگ سازی در این عرصه است، تلاش کنند.

