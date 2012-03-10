سامانه تجمیع داده های سوانح ترافیکی در شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگارمهر، دبیرعلمی سمینار کاهش تلفات رانندگی در حاشیه این سمینار در جمع خبرنگاران، گفت: این سامانه توسط مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت در فارس راه اندازی شده است.

تقی حیدری ادامه داد: با استفاده از این سامانه تمامی داده های ترافیکی که توسط بخشها و ارگانهای مختلف ارائه می شود ثبت و به صورت متمرکز نگهداری می شود.

دبیرعلمی سمینار کاهش تلفات رانندگی با اشاره به اینکه تمامی اطلاعات یک حادثه در این سیستم وجود خواهد داشت، تاکید کرد: از زمان وقوع یک حادثه ترافیکی تا پایان آن در این نرم افزار وجود دارد.

حیدری تاکید کرد: شیراز به عنوان پایلوت در بحث راه اندازی این سامانه انتخاب شده است.