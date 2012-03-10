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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

زارع:

قیمت و کیفیت در واحدهای تولیدی یزد نظارت می شود

یزد - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: در طرح نظارتی نوروز 91 بر کیفیت، قیمت و عملکرد واحدهای تولیدی استان یزد نظارت می شود.

مسعود زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم برنامه ریزی و اقدامات اجرایی موثر در حوزه تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی و خدمات اولویت دار مورد نیاز مصرف کنندگان تاکید کرد.

وی بیان داشت: اعمال نظارت و اجرای قانون به ویژه در طول ایام نوروز در بازار یزد اجتناب ‌ناپذیر است.

زارع ادامه داد: به همین دلیل با بکارگیری تمامی نیروها و امکانات و ظرفیت ‌های موجود و با مشارکت اتحادیه ها و تشکل‌های صنفی، اطلاع ‌رسانی لازم در زمینه نحوه تغییرات قیمت به ویژه افزایش قیمت واحدهای تولیدی استان که ‌باید در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان صورت گیرد، انجام شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع به کلیه کارشناسان و بازرسان تاکید کرد: در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی داخل استان که بدون هماهنگی با این سازمان و یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده اند، اقدامات موثر و قانونی انجام شود.

زارع عنوان کرد: در مورد کالاهایی که مرجع تولید آنها خارج از حیطه استان یزد است نیز بررسی‌ های لازم از طریق سامانه قیمت سازمان حمایت به نشانی ir www.124 به عمل می آید و در صورت صحت گزارشهای واصله به استان، محل استقرار واحد تولیدی و سازمان حمایت منعکس می شود تا از طریق مراجع قانونی اقدام لازم به عمل آید.

کد مطلب 1556474

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