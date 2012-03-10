دانشگاه آزاد در توسعه علم آموزی پیشرو بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر شنبه در جمع هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، یک پدیده رو به رشد در عرصه علمی بوده و از واحدهای مطرح استان در حوزه آموزش عالی است.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر نخستین هسته دانشگاه آزاد اسلامی بوده که در مازندران پایه گذاری شده است.

طاهایی بیان داشت: نخستین هسته دانشگاه آزاد اسلامی مازندران در شهرستان قائم شهر و چالوس پایه گذاری شد که از واحدهای قدیمی مازندران در حوزه آموزش عالی غیر دولتی هستند.

وی اعلام کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر نسبت به گذشته از لحاظ سخت افزاری و توسعه رشته ها و شاخه های آموزشی توسعه پید ا کرده و از واحد های آموزش عالی مطرح مازندران محسوب می شود.

استاندار مازندران از رئیس فعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر به عنوان یک مدیر جوان، علاقه مند و دانش آموخته

دانشگاه آزاد اسلامی یاد کرد که توانسته با نشست های کرسی آزاد اندیشی اقدام مبارکی را انجام دهد.

وی بیان داشت: انتظار می رود دیگر واحدهای آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع بندی تخصصی از

اقدام واحد قائم شهر تأسی تا نتایج مبارکی را به دنبال داشته باشد.