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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

طاهایی:

دانشگاه آزاد در توسعه علم آموزی پیشرو بوده است

دانشگاه آزاد در توسعه علم آموزی پیشرو بوده است

قائم شهر - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه علم آموزی بین سایر مراکز علمی دانشگاهی کشور پیشرو بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر  طاهایی ظهر شنبه در جمع هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، یک پدیده رو به رشد در عرصه علمی بوده و از واحدهای مطرح استان در حوزه آموزش عالی است.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر نخستین هسته دانشگاه آزاد اسلامی بوده که در مازندران پایه گذاری شده است.

طاهایی بیان داشت: نخستین هسته دانشگاه آزاد اسلامی مازندران در شهرستان قائم شهر و چالوس پایه گذاری شد که از واحدهای قدیمی مازندران در حوزه آموزش عالی غیر دولتی هستند.

وی اعلام کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر نسبت به گذشته از لحاظ سخت افزاری و توسعه رشته ها و شاخه های آموزشی  توسعه پید ا کرده و از واحد های آموزش عالی مطرح  مازندران محسوب می شود.

استاندار مازندران از رئیس فعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر به عنوان یک مدیر جوان، علاقه مند و دانش آموخته
دانشگاه آزاد اسلامی یاد کرد که توانسته با نشست های کرسی آزاد اندیشی اقدام مبارکی  را انجام دهد.

وی بیان داشت: انتظار می رود دیگر واحدهای آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع بندی تخصصی از
اقدام واحد قائم شهر تأسی تا نتایج مبارکی را به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 1556476

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