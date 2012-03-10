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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

نجاری خبرداد:

تولید بیش از 794 هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری

قائم‎‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: این گروه صنعتی از ابتدای سال جاری تاکنون 749 هزار و 318دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری تولید و روانه بازار عرضه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجاری گفت: روند شتابان تولید در این گروه صنعتی سه شیفت تا 28 اسفندماه سال جاری ادامه دارد.

قائم‎‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از شکسته شدن رکورد تولید سال گذشته درایران خودرو تا اواسط هفته جاری خبر داد و اظهارداشت : به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان و تنظیم بازار از امروز تولید خانواده پژو 206 به روزانه 800 دستگاه افزایش می یابد.

وی خاطرنشان ساخت: تمامی واحدهای مربوطه درایران خودرو در رسیدن به رکود تولید هماهنگی  بسیار خوبی دارند و دراین میان تلاش مجدانه کارگران در شکسته شدن رکورد تولید یک عامل  بسیار مهم و تاثیر گذار است.

به گفته نجاری، در این مدت 88هزارو 819  دستگاه پژو پارس ، 173 هزار و 506 دستگاه پژو 405 ، 136 هزار و 700 دستگاه خانواده سمند ، 172 هزارو 971 دستگاه خانواده پژو 206 ، 30 هزارو 618 دستگاه تندر90 ، 4 هزارو 343 دستگاه سوزوکی گراند ویتارا ، 50 دستگاه رانا ، 110 هزارو 148 دستگاه وانت باردو و 20 هزار دستگاه روآ تولید شده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، 12 هزار و 100 دستگاه انواع خودرو تجاری در شرکت ایران‌خودرو دیزل تولید شده است.

کد مطلب 1556477

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