تولید بیش از 794 هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجاری گفت: روند شتابان تولید در این گروه صنعتی سه شیفت تا 28 اسفندماه سال جاری ادامه دارد.
قائممقام مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو از شکسته شدن رکورد تولید سال گذشته درایران خودرو تا اواسط هفته جاری خبر داد و اظهارداشت : به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان و تنظیم بازار از امروز تولید خانواده پژو 206 به روزانه 800 دستگاه افزایش می یابد.
وی خاطرنشان ساخت: تمامی واحدهای مربوطه درایران خودرو در رسیدن به رکود تولید هماهنگی بسیار خوبی دارند و دراین میان تلاش مجدانه کارگران در شکسته شدن رکورد تولید یک عامل بسیار مهم و تاثیر گذار است.
به گفته نجاری، در این مدت 88هزارو 819 دستگاه پژو پارس ، 173 هزار و 506 دستگاه پژو 405 ، 136 هزار و 700 دستگاه خانواده سمند ، 172 هزارو 971 دستگاه خانواده پژو 206 ، 30 هزارو 618 دستگاه تندر90 ، 4 هزارو 343 دستگاه سوزوکی گراند ویتارا ، 50 دستگاه رانا ، 110 هزارو 148 دستگاه وانت باردو و 20 هزار دستگاه روآ تولید شده است.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، 12 هزار و 100 دستگاه انواع خودرو تجاری در شرکت ایرانخودرو دیزل تولید شده است.
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