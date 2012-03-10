آیت الهی به عنوان سرپرست کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، طی حکمی از سوی علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، سیدهادی آیت الهی به عنوان سرپرست کمیته اخلاق این فدراسیون منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است: با عنایت به مصوبه 15/12/90 هیئت رئیسه و اساسنامه فدراسیون فوتبال و با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، با حفظ سمت و به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند منان در انجام کلیه امور محوله موفق و موید باشید.

هادی آیت الهی، رئیس هیئت فوتبال استان فارس در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به عنوان نایب رئیس اول این فدراسیون انتخاب شد.