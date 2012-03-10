"فرناندو تورس" در آستانه یک شبانه روز بدون گل!

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم 50 میلیون پوندی چلسی از زمان پیوستنش به چلسی تا به حال تنها پنج گل به ثمر رسانده است. او آخرین بار در دیدار مقابل گنک بلژیک در لیگ قهرمانان اروپا در 19 اکتبر 2011 (27 مهر 1390) گلزنی کرده است. او 23 ساعت و 37 دقیقه است که برای تیمش گلی به ثمر نرسانده است.

این در حالی است که "روبرتو دی متئو"، سرمربی موقت چلسی در مورد او اظهار داشت: ما هر چقدر لازم باشد منتظر گلزنی تورس خواهیم ماند. او یک بازیکن در خدمت تیم است. مهم پیروزی تیم است، اگر حتی "پتر چک" گلزنی کند و ما پیروز شویم من خوشحال می‌شوم!

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: اگر تلاش کنید نتیجه زحمات خود را می‌بینید، تورس بازیکن بسیار خوبی است که سخت تمرین می‌کند و من مطمئنم نتیجه تلاشش را می‌گیرد.