تذکر کنفدراسیون فوتبال آسیا به سه بازیکن استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، "آلکس سوسی"، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران، اعلام کرد که براساس گزارش داور و ناظر داوری بازی الریان قطر - استقلال ایران سه بازیکن استقلال به نام‌های مهدی امیرآبادی، علی حمودی و اسماعیل شریفات در دقایق 3، 40 و 37 این مسابقه تکل خطرناک، تمارض و تکل از پشت خطرناک داشته‌اند.

این کنفدراسیون ابراز امیدواری کرده با تذکرات به موقع فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه مربوطه به خاطر رعایت بازی جوانمردانه در بازی‌های آینده شاهد چنین رفتارهایی نباشد.

دیدار تیم‌های الریان قطر و استقلال ایران در چارچوب هفته اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با برتری یک بر صفر آبی پوشان تهرانی به اتمام رسید. این دیدار از گروه A رقابت‌ها برگزار شد.