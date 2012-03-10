  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

فدراسیون فوتبال اعلام کرد:

تذکر کنفدراسیون فوتبال آسیا به سه بازیکن استقلال

تذکر کنفدراسیون فوتبال آسیا به سه بازیکن استقلال

کنفدراسیون فوتبال در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال کشورمان و باشگاه استقلال تهران نسبت به رفتار سه بازیکن استقلال تذکر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، "آلکس سوسی"، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران، اعلام کرد که براساس گزارش داور و ناظر داوری بازی الریان قطر - استقلال ایران سه بازیکن استقلال به نام‌های مهدی امیرآبادی، علی حمودی و اسماعیل شریفات در دقایق 3، 40 و 37 این مسابقه تکل خطرناک، تمارض و تکل از پشت خطرناک داشته‌اند.

این کنفدراسیون ابراز امیدواری کرده با تذکرات به موقع فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه مربوطه به خاطر رعایت بازی جوانمردانه در بازی‌های آینده شاهد چنین رفتارهایی نباشد.

دیدار تیم‌های الریان قطر و استقلال ایران در چارچوب هفته اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با برتری یک بر صفر آبی پوشان تهرانی به اتمام رسید. این دیدار از گروه A رقابت‌ها برگزار شد.

کد مطلب 1556481

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها