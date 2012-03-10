پایان ریاست خسرو دانشجو در واحد تهران غرب دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دانشجو در نامه ای از خدمات برادرش خسرو دانشجو در دوران مسوولیتش تقدیر و تشکر کرد که متن آن بدین شرح است:

جناب آقای دکتر خسرو دانشجو

بدینوسیله از تلاش ها و خدمات ارزشمند جنابعالی در مسئولیت رئیس واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم.

امید است با استعانت از درگاه ایزدمنان در خدمت به اسلام و مسلمین موفق و موید باشید.

به گزارش مهر، خسرو دانشجو چندی پیش با صدور حکمی از سوی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد منصوب شد.