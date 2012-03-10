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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

آغاز مسئولیت در علوم تحقیقات/

پایان ریاست خسرو دانشجو در واحد تهران غرب دانشگاه آزاد

پایان ریاست خسرو دانشجو در واحد تهران غرب دانشگاه آزاد

با انتصاب خسرو دانشجو به سمت سرپرستی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، مدت زمان ریاست وی در واحد تهران غرب این دانشگاه پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دانشجو در نامه ای از خدمات برادرش خسرو دانشجو در دوران مسوولیتش تقدیر و تشکر کرد که متن آن بدین شرح است:

جناب آقای دکتر خسرو دانشجو
 
بدینوسیله از تلاش ها و خدمات ارزشمند جنابعالی در مسئولیت رئیس واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم.
 
امید است با استعانت از درگاه ایزدمنان در خدمت به اسلام و مسلمین موفق و موید باشید.
 
به گزارش مهر، خسرو دانشجو چندی پیش با صدور حکمی از سوی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد منصوب شد.
کد مطلب 1556482

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