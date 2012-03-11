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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۰

نسل سراجی در گفتگو با مهر:

نتایج آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش کارورزی تا آخر هفته اعلام می‌شود

نتایج آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش کارورزی تا آخر هفته اعلام می‌شود

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام نتایج آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تا پایان هفته خبر داد و گفت: نتایج آزمون پیش کارورزی نیز همزمان با سه آزمون دیگر اعلام می شود.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به همراه آزمون پیش کارورزی با حضور 6 هزار و 551 نفر در روز پنجشنبه 11 اسفند ماه در 40 دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

وی اضافه کرد: رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته است و کلید نهایی آزمونها فردا 21 اسفند در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی تا پایان هفته جاری از سوی مرکز سنجش به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می شود.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه شورایعالی برنامه ریزی دانشگاه‌های علوم پزشکی شرط قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و پیش کارورزی از شهریور سال 90 به بعد، کسب حداقل 50 درصد نمره آزمون است.

آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان رشته پزشکی که می خواهند وارد دوره کارورزی شوند و آزمون های جامع در سه رشته دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با هدف ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می شود.

کد مطلب 1556485

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