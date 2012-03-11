دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به همراه آزمون پیش کارورزی با حضور 6 هزار و 551 نفر در روز پنجشنبه 11 اسفند ماه در 40 دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

وی اضافه کرد: رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته است و کلید نهایی آزمونها فردا 21 اسفند در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی تا پایان هفته جاری از سوی مرکز سنجش به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می شود.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه شورایعالی برنامه ریزی دانشگاه‌های علوم پزشکی شرط قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و پیش کارورزی از شهریور سال 90 به بعد، کسب حداقل 50 درصد نمره آزمون است.

آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان رشته پزشکی که می خواهند وارد دوره کارورزی شوند و آزمون های جامع در سه رشته دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با هدف ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می شود.