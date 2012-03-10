ضرر چند میلیارد دلاری بانکهای اماراتی از ممنوعیت مبادلات با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه امروز شنبه درگزارشی اعلام کرد: بانکهای اماراتی از ممنوعیت مبادلات با ایران میلیاردها دلار ضرر کرده اند.

دراین گزارش آمده است: جنجالهای اخیر که در پی فشارهای آمریکا درباره لزوم ممنوعیت مبادلات بانک نور دبی با ایران ایجاد شد تنها یک نمونه از بانکهایی بود که تعاملاتشان ازسوی مقامات محلی امارات و آمریکا به صورت 100 درصدی تحت کنترل قرار گرفته تا هیچگونه مبادله مالی با تهران نداشته باشند.

روزنامه الاقتصادیه عربستان سعودی در گزارشی اعلام کرد: بدون شک بانک نور دبی از ممنوعیت مبادلات با ایران میلیونها دلار ضرر کرده است. این بانک طی سال گذشته بخشی از معامله مالی نفت ایران که 48 میلیارد دلار ارزیابی می شود را انجام می داد.

بنابر گزارش منابع بانکی در منطقه بسیاری از بانکهای اماراتی طی برهه اخیر تحت کنترل و بازخواست مقامات قرار گرفته اند تا از هرگونه معامله مالی با ایران اجتناب ورزند که البته این مسئله باعث کاهش اعتبار سیستم بانکی امارات شده است.

بانکهای اماراتی از سال 2010 تعهد کردند که به قوانین وضع شده در زمینه ممنوعیت مبادله مالی با ایران پایبند باشد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز در ژوئن گذشته قانونی را به تصویب رساند که بر مبنای آن بانکهای خارجی که در تعاملات مالی نفتی ایران مشارکت داشته باشند، مجازات می شوند.

بر این اساس دولت آمریکا در راستای تلاشهای خود برای دست کشیدن ایران از برنامه هسته ای اش، بانک نور دبی را وادار به منع تحویل چند میلیون دلار از درآمدهای نفتی به ایران کرده است.



"خالد الغیث" معاون وزیرخارجه امارات در امور اقتصادی با اشاره به منع بانک نور از تعامل با ایران تاکید کرد: امارات به تصمیمات سازمان ملل (درباره ایران) پایبند است البته مقامات کشورهم اکنون در تماس با مقامات آمریکایی در تلاش برای کاهش ضررهای نظام بانکی و شرکتهای اماراتی هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: امارات با 10 میلیارد دلار مبادلات مالی یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران است اما با وجود ضرر دیدن شرکتها و بانکهایش از تحریمها علیه ایران همواره تاکید کرده که به تحریمهای فوق پایبند است.