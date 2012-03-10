۹۶۰ مادر موفق در آموزش خانواده به مشهد اعزام شدند

عباس جوشقانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: از میان مادرانی که در آموزشهای جامع شرکت کردند افرادی که در آموزش خانواده موفق بودند به مشهد اعزام میشوند.
وی با اشاره به اینکه در بهمن ماه ۷۲۰ نفر از مادران موفق به مشهد اعزام شدند افزود: در اسفند ماه نیز ۲۴۰ نفر از این مادران به مشهد اعزام شدند.
وی بیان کرد: در مجموع در بهمن و اسفند ۹۶۰ اعزام به مشهد مقدس انجام شده است.
در ۲۲اسفند ۸۰ نفر دیگر به مشهد اعزام میشوند
رئیس ادارهٔ فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه هم اکنون ۸۰نفر از مادران موفق در مشهد مقدس هستند افزود: در ۲۲اسفند نیز آخرین گروه که شامل ۸۰ نفر هستند اعزام میشوند.
وی بیان کرد: مادرانی که به مشهد اعزام میشوند کسانی هستند که در آموزش خانواده بیشترین یادگیری، بیشترین همکاری و حضور دائم در کلاسها را داشتهاند.
وی گفت: از میان ۳هزار و ۸۰۰نفر که آموزش خانواده به آنها داده شده است ۹۶۰نفر به مشهد اعزام شدند.
هزینه اعزام به مشهد از کمک های مردمی تامین شده است
جوشقانیان با اشاره به اینکه اعزام مادران به مشهد با اعتباری بالغ بر ۱۱۵میلیون ریال انجام شده است افزود: اعزام این مادران به مشهد با هزینه دولتی نبوده است بلکه از صدقات و وجوهات مردمی این هزینه تامین شده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس ادارهٔ فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) قم از اعزام ۹۶۰مادر موفق در آموزش خانواده به مشهد توسط کمیته امداد این استان خبر داد.
عباس جوشقانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: از میان مادرانی که در آموزشهای جامع شرکت کردند افرادی که در آموزش خانواده موفق بودند به مشهد اعزام میشوند.
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