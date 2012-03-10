اسناد قاطع در رد ادعای شیخ قطری/هیچ باند مسلحی در سوریه وجود ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر که نخست وزیری را نیز به عهده دارد، در سخنان خصمانه ای علیه سوریه بار دیگر خواستار حمایت تسلیحاتی از گروههای مسلح در این کشور در راستای شعله ور شدن آتش جنگ داخلی و فرقه ای شد.



شیخ قطری در ادعایی مضحک گفته است : هیچ گروه و باند مسلحی در سوریه وجود ندارد و آنچه وجود دارد کشتار هدفمند از سوی نظام سوریه است!



شیخ حمد که تمام اصول اخلاقی و قوانین بین المللی و انسانی را به سبب حمایت آشکار از جنگ داخلی و درگیری مذهبی در سوریه زیر پا گذاشته و آشکار خواهان ارسال سلاح برای گروههای مسلح شده است، همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن این گروههای مخالف شده است.

این ادعا در حالی است که خبرنگار اعزامی مهر به سوریه تصاویری از انواع سلاحها و مهماتی که نیروهای ارتش سوریه در عملیات تعقیب گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همچون قطر ضبط کرده اند، گرفته است که مهر تاییدی بر دروغ بودن ادعاهای شیوخ خلیج فارس و تاکیدی بر دخالت آشکار آنها در ناآرامی ها و اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح است.



اسناد و مدارک به دست آمده، دست داشتن سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، فرانسه، انگلیس و ترکیه و رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس در آموزش افراد مسلح برای برهم زدن ثبات سوریه و تغییر نظام آن را اثبات می کند.



خبرگزاری سوریه(سانا) در گزارشی تصریح کرده بود اسناد و مدارک ثابت می کند که آمریکا و دنباله روهای این کشور، هدایت تروریستها و مزدوران را در سوریه بر عهده دارند.

تا هفته ها و ماهها پیش، طرفهای توطئه کننده علیه سوریه، منکر وجود گروههای تروریستی مسلحی می شدند که به سوی تظاهرات کنندگان با هدف برچسب زدن اتهام به نظامیان ارتش و نیروهای امنیتی تیراندازی می کردند، اما آنها اکنون با گذاشتن نام بر شاخه تروریستی مسلح این گروهها از آنها حمایت می کنند .



پایگاه ویکی لیکس اسناد حمایت آمریکایی ها و اروپایی ها از گروههای مسلح در سوریه را فاش کرده است تا از حجم دورویی و دروغگویی و گمراه سازی غربی ها درباره حوادث سوریه پرده بردارد.



این پایگاه یک سند آمریکایی را فاش کرده است که بر وجود نیروهای وابسته به آمریکا و ناتو در خاک سوریه در کنار کماندوهایی که به ماموریت جاسوسی و آموزش گروههای مسلح سوری با همکاری عناصری از ترکیه، انگلیس، فرانسه و لبنان می پردازند تا بار دیگر این حقیقت مورد تاکید قرار گیرد که واشنگتن رهبری توطئه علیه سوریه را بر عهده دارد، هر چند مسئولان آمریکایی و اروپایی ادعا کرده اند درامور سوریه دخالت نمی کنند.

این سند به اقدام عناصر آمریکایی، اروپایی و عربی در آموزش تروریستها در خاک سوریه همزمان با تاکید گزارشهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) و مسئولان آمریکایی مبنی بر دست داشتن القاعده در انفجارهای اخیر حلب و دمشق اشاره می کند.



در تایید اظهارات مقامات عراقی و گزارشهای اطلاعاتی غربی که از وجود اردوگاههای آمریکایی، عربی و غربی برای آموزش مزدوران و جنایتکاران بین المللی در خاک لبنان و ترکیه برای اعزام آنها به سوریه، مجله لوبوان فرانسه از وجود ستیزه جویان لیبیایی و افغانی و ملیتهای دیگر در خاک سوریه پرده برداشته است که مراکز دولتی و غیر دولتی را هدف قرار می دهند.

این سایت نوشته است ارزیابی تعداد شورشیان در مناطق مختلف سوریه دشوار است، این رسانه به نقل از فرد مسلح عضو شبه نظامیان موسوم به ارتش آزاد نوشت در کنار وی، عناصری از لیبی و ملیتهای دیگر می جنگند، همچنین یک فرد مسلح لبنانی که نام البغدادی را بر خود گذاشته است، نیز گفته است وی قبلا در عراق به عنوان تک تیرانداز می جنگید و امروز درسوریه می جنگد.

سانا نوشت در برابر این اطلاعات، حقیقت مواضع واشنگتن و شیوخ نفتی برملا شد که برای سانسور اقدامات تروریستی بازوی مسلح خود با سلاحهای غربی و اسرائیلی با هدف برهم زدن ثبات سوریه و ریختن خون سوریها در حالی تلاش می کنند که در مقابل شورای امنیت و سازمان ملل متحد بر وضع انسانی در سوریه اشک تمساح می ریزند و خواستار دخالت در آن به بهانه های انسانی مبتنی بر گزارشهای غیر واقعی و ساختگی رسانه ای در اتاقهای شبکه الجزیره و العربیه و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، صهیونیستی و عربی حاشیه خلیج فارس می شوند.

نتیجه نهایی اینکه، تحلیلگران و ناظران سیاسی معتقدند آمریکا و متحدانش خود تشکیل دهنده گروههای تروریستی مسلح و حمایت مالی و تسلیحاتی از آنها هستند، آنها با تجارت بر سر خون مردم سوریه، جنایات شبکه القاعده و گروههای تندرو و مزدوران و جنایتکاران بین المللی که برای خدمت به طرح آمریکایی، غربی و اسرائیلی در منطقه به خدمت گرفته شده اند، نادیده می گیرند تا ایستادگی و مقاومت سوریه و ملت آن را در هم بشکنند و آن را به آلت دست واشنگتن و تل آویو تبدیل کنند.



پیشتر نیز پایگاه النخیل با اشاره به حمایتهای تسلیحاتی و مالی دوحه از مخالفان سوری از فعالیت گروههای مسلح با نام حمد(نام امیر قطر) در سوریه پرده برداشت.



این پایگاه عربی نوشت : نکته عجیبی که در زمینه تحولات سوریه به چشم می خورد این است که گروههای تروریستی بر خود نام خلفای راشدین و برخی شخصتیهای صدر اسلام گذاشته اند.



این پایگاه می افزاید: این گروههای جنایتکار مشغول قتل و عام مردم سوریه، ویرانی زیر ساختها و منابع این کشور هستند و تحت حمایت مالی و تسلیحاتی قطر، عربستان، فرانسه، آمریکا و اسرائیل هستند.

ادعای شیوخ حاشیه خلیج فارس به اینکه هیچ گروه مسلحی در سوریه فعالیت نمی کند، در حالی است که مخالفان سوری پیشتر به دریافت سلاح از منابع غربی اعتراف کردند .



به نوشته دیلی تلگراف، یکی از ژنرال های عضو گروه شورشیان سوری موسوم به ارتش آزاد سوریه در گفتگو با خبرنگاران اعتراف کرد که از آمریکا و فرانسه تسلیحات و موشک های ضد هواپیما دریافت کرده است.



این در حالی است که چند سناتور آمریکایی از جمله"جان مک کین" از ایالت آریزونا و "لیندسی گراهام" از ایالت کارولینای جنوبی 30 بهمن ماه با صراحت اعلام کردند که گروههای مخالف سوری باید مورد حمایت تسلیحاتی آمریکا قرار گیرند.



حتی لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا با ابراز خشم و عصبانیت خود از شکست طرحهای ضد سوری و ناکامی گروههای مسلح در سوریه خواستار حمایت بیشتر از این گروهها شده بود.

منابع امنیتی سوریه بارها از خنثی شدن تلاشهای گروههای تروریستی مسلح برای ورود به خاک سوریه از طریق برخی کشورهای همسایه از جمله اردن و ترکیه و دستگیری دهها نیروی اطلاعاتی غربی و عربی و کشف مقادیر فراوان سلاح و مهمات اسرائیلی از گروههای مسلح خبر داده اند.



حتی پیشتر منابع روسی از حضور کماندوهای انگلیسی در کنار مخالفان سوری در حمص پرده برداشتند که اخیرا از وجود این گروهها پاکسازی شد.



سعود الفیصل وزیرامور خارجه عربستان هم از جمله کسانی است که به صراحت خواستار ارسال سلاح برای گروههای مسلح در راستای بی ثبات کردن و ایجاد هرج و مرج در این کشور شده است.