فضای انتخاباتی آمریکا از نگاه یک فیلسوف/معنای سیاست تحریف شده است

دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف معاصر در خصوص تعریف واژه سیاست و چگونگی درک آن در دوران معاصر به خبرنگار مهر گفت: به عنوان یک فیلسوف مایل هستم در مورد واژه "سیاست" صحبت کنم. باید توجه داشت که واژه "سیاست" در زبان انگلیسی بیشتر معنایی منفی را به ذهن متبادر می سازد.

تالیافرو اضافه کرد: حتماً شما هم بارها و بارها شنیده‌اید که سیاستمداران می گویند که "بنا به دلایل سیاسی" این کار را انجام داده‌ایم. گاهی ممکن است این تعبیر معنایی توهین آمیز را به ذهن متبادر سازد.

این فیلسوف معاصر تصریح کرد: گاهی اوقات واژه "سیاست" به معنای "سازش" به کار برده می شود. باید توجه داشت که ریشه کلمه "سیاست" از زبان یونانی اخذ می شود و معنایی که مد نظر آن بوده با آنچه از آن مستفاد می شود بسیار متفاوت است.

تالیافرو یادآور شد: در یونان واژه سیاست و امر سیاست به مراقبت و تدبیر امور شهر(پولیس) اشاره داشته است.

استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا تأکید کرد: امیدوارم که سیاستمداران با صداقت با مردم سخن بگویند و درصدد خواستن خیر و خوبی و تدبیر برای آن در کشور و مملکت خود باشند. امیدوارم که سیاست در همان معنایی که در گذشته و در یونان باستان داشته مورد توجه سیاستمداران قرار گیرد.

تالیافرو در خصوص فضای حاکم بر رقابت انتخاباتی در آمریکا نیز گفت: در ابتدا باید توجه داشت که نمی‌توان تا زمانی که جمهوری‌خواهان به انتخاب کاندیدای واحد برسند به تحلیل روشنی از فضای رقابت انتخاباتی در آمریکا دست یافت.

وی افزود: بعد از اینکه رقابت درون حزبی جمهوری خواهان پایان یابد در رقابت با اوباما مسائل را بهتر می‌توان تحلیل کرد.

وی تصریح کرد: بی شک فضای رقابتی میان این دو نفر در مورد مسائلی در خصوص ایجاد اشتغال، اقتصاد، مالیاتها، مخارج نظامی، مسائل امنیتی، میهن پرستی، سیاست خارجی، سیاستهای مربوط به انرژی و میزان دخالت دولت(اندازه دولت) در حوزه‌های گوناگون است.