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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

به‌مناسبت خروج آمریکا ازعراق؛

دانشجویان عراقی در دانشگاه تهران جشن گرفتند

دانشجویان عراقی در دانشگاه تهران جشن گرفتند

جشن بهار آزادی به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،جشن بهار آزادی به همت اتحادیه دانشجویان عراقی در ایران و به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم که دانشجویان و دانش آموزان عراقی شرکت کرده بودند،تحلیل گران و چهره های سیاسی و فرهنگی عراق طی سخنانی با اشاره به اشغال عراق توسط آمریکا تصریح کردند: آمریکایی ها به اسم دموکراسی به عراق حمله کردند تا برنامه های خود را محقق کنند اما مقاومت و ایستادگی مردم باعث شد که آنها نتوانند حضوری دائم در این کشور داشته باشند و سرانجام مجبور به ترک خاک عراق شدند.

کد مطلب 1556499

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