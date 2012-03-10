دانشجویان عراقی در دانشگاه تهران جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر،جشن بهار آزادی به همت اتحادیه دانشجویان عراقی در ایران و به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم که دانشجویان و دانش آموزان عراقی شرکت کرده بودند،تحلیل گران و چهره های سیاسی و فرهنگی عراق طی سخنانی با اشاره به اشغال عراق توسط آمریکا تصریح کردند: آمریکایی ها به اسم دموکراسی به عراق حمله کردند تا برنامه های خود را محقق کنند اما مقاومت و ایستادگی مردم باعث شد که آنها نتوانند حضوری دائم در این کشور داشته باشند و سرانجام مجبور به ترک خاک عراق شدند.