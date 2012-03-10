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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

ولیعهد عربستان سکته کرد/ جنگ جانشینی در آل سعود دوباره بالا گرفت

ولیعهد عربستان سکته کرد/ جنگ جانشینی در آل سعود دوباره بالا گرفت

یک فعال عربستانی موسوم به موج البحر از سکته مغزی و مشکلات قلبی ولیعهد این کشور پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مصرس، یک فعال سیاسی سعودی موسوم به "موج البحر" از سکته مغزی "نایف بن عبدالعزیز" خبر داد.

وی نوشته است: قبلا برای شما اخباری از وضع جسمانی "سلطان بن عبدالعزیز" ولیعهد سابق منتشر کردم که صدق آن برای همگان آشکار گشت و این در حالی بود که مقامات آل سعود همواره سعی در مخفی نگه داشتن موضوع می کردند.

البحر در ادامه نوشته است: هم اکنون می خواهم درباره وضع جسمانی بردارش نایف بن عبدالعزیز اخباری به سمع همگان برسانم بنابر بر این اخبار نایف سکته مغزی کرده به مشکلات قلبی مبتلا است و علت سفر وی به آمریکا نیز همین بوده است.

وی ذکر کرد: وی مجبور است مدتهای طولانی در آمریکا باقی بماند و همانند بردارش سلطان در برابر دوربین ها حاضر نخواهد شد و احتمالا ظرف چند هفته یا ماههای آینده باید منتظر خبر مرگ وی باشیم.

البحر نوشت: آل سعود در ورطه بزرگی گرفتار شده است، زیرا مسئولان عالی رتبه آن در دام مرض گرفتارند و جنگهای جانشینی با توجه به مشخص نبودن جانشین نایف در کمین آل سعود است.

کد مطلب 1556501

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