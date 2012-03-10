12 درصد یارانه بلیت حمل و نقل ریلی به مشهد پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیژنی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه همکاری دولت در پرداخت یارانه را مطلوب ارزیابی و با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در پایتخت معنوی ایران و چاره اندیشی برای ترافیک این شهر، پروژه های ریلی مشهد را نیازمند 6 هزار میلیارد تومان اعتبار دانست.

وی با بیان اینکه خط دو قطار شهری برای بهره برداری به موقع به 750 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد افزود: تا کنون برای حفاری قطار شهری مشهد 200 میلیارد تومان هزینه شده است.

بیژنی یادآور شد: این پروژه در سال 93 مورد بهره برداری قرار می گیرد تا زائران و مجاوران حرم امام رضا(ع) در فضایی بهتر در سطح شهر تردد کنند.

وی روند استقبال از قطار شهری را خوب توصیف کرد و با بیان اینکه روزانه 75 هزار نفر از طریق این شبکه در مشهد جابه جا می شوند اظهار امیدورای کرد با کاهش زمان انتظار و اجرای طرح های مختلف، استفاده از مترو در مشهد گسترش یابد.

بیژنی بیشترین نیاز مشهد به خط ریلی را 125 کیلومتر اعلام کرد و گفت: با اقداماتی که در دست اجراست، در آینده نزدیک این اتفاق در مرکز خراسان رضوی خواهد افتاد.

وی از افزایش زمان تردد قطار شهری در ایام نوروز خبر داد و تاکید کرد: تا 15 فروردین زمان جابه جایی مسافران افزایش یافته است.