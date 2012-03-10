به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری همایش افزایش دانش مدیران، اساتید و معلمان بیش از پیش در خصوص آخرین تکنولوژیهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که در راستای پروژه عظیم هوشمندسازی مدارس کشور برپا خواهد شد.



جامعه شرکت کنندگان در این همایش را مدیران مدارس، روسا و اساتید دانشگاهها و معلمان جامعه تشکیل می دهند و آخرین مهلت ثبت نام حضور در این همایش نیز 24 فروردین ماه سال 91 عنوان شده است.

در این همایش مسائلی همچون مدارس هوشمند بایدها و نبایدها، تکنولوژیهای جدید و تعلیم و تربیت، شبکه های اجتماعی و تعلیم و تربیت، آموزشهای مجازی بایدها و نبایدها، مدارس هزاره سوم، آموزش و پرورش در جامعه اطلاعاتی و آشنایی با روشهای آموزشی علوم شناختی‌ مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

این همایش به مدت دو روز و با حضور سخنرانان و کارشناسان در حوزه تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری کالج بین المللی کانادایی دبی و شرکت فن آوری ارتباط مفید همزمان با بیست و پنجمین نمایشگاه آموزش دبی برگزار می‌شود.

علاقه ‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس http://www.tmeuae.com مراجعه کنند.