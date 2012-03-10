منابع طبیعی و اوقاف و امور خیریه البرز برای توسعه فضای سبز همکاری می کنند

حسین میررجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهدای نهال برای کاشت در اماکن متبرکه استان البرز با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز و اوقاف و امور خیریه این استان دنبال می شود.

وی ادامه داد: در راستای ایجاد فضای سبز، این اداره آمادگی اهدای نهال به اداره کل اوقاف و امور خیریه جهت کاشت آنها در اماکن متبرکه را دارد و زمینه های این امر فراهم می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: لازم است فرهنگ احیا و نگهداری منابع طبیعی ایجاد شود و این فرهنگ تبیین شود تا نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.

از دست اندازی های انسانها در حوزه منابع طبیعی جلوگیری کنیم

این مسئول افزود: همچنین لازم است از دست اندازی های انسانها در حوزه منابع طبیعی جلوگیری و شرایط این امر را با همکاری بخشهای ذیربط فراهم کنیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز ادامه داد: چهارمین روز از هفته منابع طبیعی به نام منابع طبیعی، آموزه های دینی نامگذاری شده است.

میررجبی گفت: نشست هم اندیشی با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز در آرامگاه امامزاده حیدر واقع در کلاک کرج برگزار شده ضمن اینکه در پایان این نشست، چند اصله نهال غرس شد.