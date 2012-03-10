  1. استانها
  2. البرز
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۵۷

میررجبی به مهر خبر داد:

منابع طبیعی و اوقاف و امور خیریه البرز برای توسعه فضای سبز همکاری می کنند

منابع طبیعی و اوقاف و امور خیریه البرز برای توسعه فضای سبز همکاری می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: این اداره کل در زمینه کمک به توسعه فضای سبز با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همکاری می کند.

حسین میررجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهدای نهال برای کاشت در اماکن متبرکه استان البرز با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز و اوقاف و امور خیریه این استان دنبال می شود.

وی ادامه داد: در راستای ایجاد فضای سبز، این اداره آمادگی اهدای نهال به اداره کل اوقاف و امور خیریه جهت کاشت آنها در اماکن متبرکه را دارد و زمینه های این امر فراهم می شود.

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: لازم است فرهنگ احیا و نگهداری منابع طبیعی ایجاد شود و این فرهنگ تبیین شود تا نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.

از دست اندازی های انسانها در حوزه منابع طبیعی جلوگیری کنیم

این مسئول افزود: همچنین لازم است از دست اندازی های انسانها در حوزه منابع طبیعی جلوگیری و شرایط این امر را با همکاری بخشهای ذیربط فراهم کنیم.

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز ادامه داد: چهارمین روز از هفته منابع طبیعی به نام منابع طبیعی، آموزه های دینی نامگذاری شده است.

میررجبی گفت: نشست هم اندیشی با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز در آرامگاه امامزاده حیدر واقع در کلاک کرج برگزار شده ضمن اینکه در پایان این نشست، چند اصله نهال غرس شد.

کد مطلب 1556506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها