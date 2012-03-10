قضاوت داوران قمی در لیگ برتر فوتسال/ برگزاری هفته پایانی لیگ کشتی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم داوری دیدار تیم‌های فوتسال دبیری تبریز و شهرداری ساوه در هفته سیزدهم و پایانی از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور را داورانی از قم تشکیل می دهند.



بر اساس اعلام برنامه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در حالی که دیدار تیم‌های فوتسال دبیری تبریز و شهرداری ساوه از هفته سیزدهم و آخر از دور برگشت مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور امروز در شهر تبریز برگزار می شود، این مسابقه را جواد وحیدی‌فر از قم به عنوان داور اول، حمیدرضا طیب طاهری از قم به عنوان داور دوم، اسماعیل کمر بسته به عنوان داور سوم و شمس الله اخوان به عنوان داور وقت نگهدار قضاوت خواهند کرد، ضمن اینکه منصور سبزواری ناظر این مسابقه خواهد بود.



دیدارهای هفته سیزدهم از دور برگشت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور امروز در حالی برگزار می شود که دبیری تبریز از ساعت 16 در سالن شهید پورشریفی این شهر به مصاف تیم شهرداری ساوه می‌رود.



برگزاری پیکارهای هفته پایانی لیگ های کشتی آزاد و فرنگی قم



کشتی گیران مدعی در هفته های پایانی مسابقات لیگ های کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های قم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



مسابقات لیگ کشتی باشگاه‌های استان قم امسال در هر دو رشته آزاد و فرنگی و در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان برگزار می شود و طی آن هیئت کشتی استان قم این رقابت ها را با شرکت تیم های مطرح کشتی قم و با عنوان جام صدرا برگزار می کند.



در مسابقات رده سنی نوجوانان فرنگی تیم کشتی فرنگی صدرا سیستم قم، در رقابت های لیگ رده سنی نوجوانان رشته کشتی آزاد تیم کشتی فرنگی نوجوانان مجتمع وتوس در پیکارهای لیگ رده سنی نوجوانان کشتی آزاد، تیم کشتی آزاد نوجوانان صدرا سیستم، در مسابقات لیگ رده سنی بزرگسالان رشته فرنگی مجتمع وتوس و در لیگ رده سنی بزرگسالان رشته آزاد نیز تیم کشتی آزاد صدرا سیستم تا قبل از هفته پایانی در صدر جدول رده بندی قرار دارند و هفته پایانی این رقابت ها از امروز در سالن کشتی مرحوم سلطان نژاد مجموعه ورزشی تختی قم برگزار می شود.



حضور ورزشکاران نابینا و کم بینای قم در مسابقات پرس سینه کشور



ورزشکاران نابینا و کم بینای قمی از امروز در پیکارهای پرس سینه قهرمانی نابینایان و کم بینایان کشور با حریفان رقابت می‌کنند.



این در حالی است که نخستین دوره مسابقات پرس سینه نابینایان و کم بینایان قهرمانی باشگاه‌های کشور به میزبانی هیئت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان استان گیلان در رشت برگزار خواهد شد.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، این رقابت‌ها تا بیستم اسفندماه جاری با حضور تیم‌هایی از استان‌های مختلف کشور به میزبانی هیئت نابینایان و کم بینایان گیلان در سالن مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت برگزار می‌شود.

