هفت بیمارستان جدید تهران جایگزین مراکز قدیمی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن عصر شنبه در مراسمی که با حضور جمعی از مسئولان و مردم بخش مرکزی تهران برگزار شد، اظهار داشت: علاوه بر این، استان تهران در نقاط مختلف خود شاهد احداث 9 مرکز بزرگ بیمارستانی است.
وی افزود: ساخت این 9 مرکز بزرگ بیمارستانی در نقاطی مانند شهریار، ملارد، دماوند، فیروزکوه، ورامین، پیشوا و پایتخت صورت می گیرد.
طرح جایگزینی بیمارستان امام خمینی(ره) بررسی می شود
تمدن اضافه کرد: دوشنبه نشستی با مسئولان حوزه های درمانی برگزار و ادامه روند طرح جایگزینی بیمارستان امام خمینی(ره) به طور کامل بررسی می شود.
وی با اشاره به سرمایه گذاری دولت در بخش ساخت مراکز بیمارستانی یادآورشد: دولتهای نهم و دهم برای ساخت، احداث، تجهیز و جایگزینی مراکز درمانی، کلینیکها و بیمارستانها وقت، اعتبار و انرژی بسیار زیادی صرف کردند.
استاندار تهران افزود: بخش بهداشت و درمان همانند مباحثی نظیر آموزش و امنیت در ردیف وظایف حاکمیتی قرار داشته و دولت نیز توجه ویژه ای به این بخش معطوف می سازد.
وی خواستار گشایش اعتباری بیش از این در بخش بهداشت و درمان شده و عنوان کرد: اگر در زوایای زندگی مردم دقت شود، همچنان موضوع سلامت به عنوان یکی از نگرانیهای اصلی آنها به شمار می آید.
این مسئول ادامه داد: اعتقاد رئیس جمهور این است که هنوز هزینه های درمانی بر دوش توده های مردمی سنگینی می کند و این مهم باید اصلاح شود.
نقش پذیری بیشتر دولت در هزینه های درمانی ضروری است
استاندار تهران با تأکید برضرورت نقش پذیری دولت درهزینه های درمانی بیان داشت: باید با کاهش بار هزینه های درمانی از دوش مردم، نقش پذیری دولت در زمینه تقبل این هزینه ها را افزایش داد.
وی افزود: این رویکرد باید تا حدی تداوم یابد که در آینده ای نه چندان دور جایگاههای مردم و دولت در زمینه تأمین هزینه های درمان در امور بیمه به تدریج تعویض شود.
تمدن اظهارداشت: در بیانی ساده تر باید بیشترین بودجه از سوی دولت و کمترین هزینه های درمانی و بیمه از سوی مردم پرداخت شود.
وی ادامه داد: با وجود ساخت تعداد قابل توجه بیمارستان، کلینیک، و مراکز درمانی همچنان باید وقت و انرژی بیشتری در زمینه امور بهداشتی در شاخه های پیشگیری و درمان صرف کرد.
60 درصد مراجعان بیمارستانهای تهران بومی نیستند
استاندار تهران گفت: با نگاهی به شاکله مراجعان مراکز بیمارستانی استان تهران در می یابیم که 60 درصد آنها تهرانی نیستند.
وی اضافه کرد: وجود مسیرهای اصلی و گلوگاهی حیاتی در چهار گوشه استان تهران موجبات تبدیل این خطه به محل گذر حجم عمده ای از مسافرتهای دیگر هموطنان به دلایل مختلف را فراهم ساخته است.
تمدن اظهارداشت: هرماه یکی از بیمارستانهای استان تهران مورد بازدید قرار داده می شود و می توان گفت که همه خدمات در حوزه های مختلف استان تهران از جنبه ای ملی برخوردار است.
ایجاد امداد هوایی در استان تهران یک ضرورت حقیقی است
وی امداد هوایی در استان تهران را یک ضرورت حقیقی خواند و افزود: در حال حاضر ایجاد امکاناتی مانند اورژانس هوایی پیش بیمارستانی یک ضرورت حقیقی است.
تمدن تصریح کرد: در حال حاضر یک ناوگان هوایی با وجود شش یا هفت بالگرد هرگز پاسخگوی نیاز اورژانسی تهرانی با این وسعت، تراکم جمعیتی و حجم ترافیکی نیست.
وی افزود: با نگاهی گذرا به شرایط کنونی تهران می توان گفت که اگر اورژانس پیش بیمارستانی استان تهران به چند فروند بالگرد تجهیز نشود، جان بسیاری از همشهریان در این استان با خطرات جدی مواجه می شود.
بافت کنونی نقاط مختلف شمال شرق استان تهران بافتی جاذب جمعیت است
این مسئول یادآور شد: بافت کنونی نقاط مختلف شمال شرق استان تهران شامل پردیس، بومهن، جاجرود و شهرکهای صنعتی از بافتی جاذب جمعیت برخوردار است.
تمدن ادامه داد: وجود نواحی کارگاهی شامل صنایع مختلف و بار قابل توجه جمعیتی این مناطق لزوم ایجاد مراکز قوی اورژانسی را بیش از پیش مورد تأکید قرار می دهد.
وی عنوان کرد: فرماندار تهران، بخشدار مرکزی این شهرستان و سایر مسئولان خدمات رسان در شمال شرق استان باید با تلاشی وافر و استفاده از رهنمودهای ائمه جمعه منطقه، اسباب فراهم آمدن امکانات را فراهم سازند.
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