هفت بیمارستان جدید تهران جایگزین مراکز قدیمی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن عصر شنبه در مراسمی که با حضور جمعی از مسئولان و مردم بخش مرکزی تهران برگزار شد، اظهار داشت: علاوه بر این، استان تهران در نقاط مختلف خود شاهد احداث 9 مرکز بزرگ بیمارستانی است.

وی افزود: ساخت این 9 مرکز بزرگ بیمارستانی در نقاطی مانند شهریار، ملارد، دماوند، فیروزکوه، ورامین، پیشوا و پایتخت صورت می‏ گیرد.

طرح جایگزینی بیمارستان امام خمینی(ره) بررسی می شود

تمدن اضافه کرد: دوشنبه نشستی با مسئولان حوزه های درمانی برگزار و ادامه روند طرح جایگزینی بیمارستان امام خمینی(ره) به طور کامل بررسی می ‏شود.

وی با اشاره به سرمایه‏ گذاری دولت در بخش ساخت مراکز بیمارستانی یادآورشد: دولتهای نهم و دهم برای ساخت، احداث، تجهیز و جایگزینی مراکز درمانی، کلینیکها و بیمارستانها وقت، اعتبار و انرژی بسیار زیادی صرف کردند.

استاندار تهران افزود: بخش بهداشت و درمان همانند مباحثی نظیر آموزش و امنیت در ردیف وظایف حاکمیتی قرار داشته و دولت نیز توجه ویژه‏ ای به این بخش معطوف می ‏سازد.

وی خواستار گشایش اعتباری بیش از این در بخش بهداشت و درمان شده و عنوان کرد: اگر در زوایای زندگی مردم دقت شود، همچنان موضوع سلامت به عنوان یکی از نگرانیه‏ای اصلی آنها به شمار می‏ آید.

این مسئول ادامه داد: اعتقاد رئیس ‏جمهور این است که هنوز هزینه‏ های درمانی بر دوش توده‏ های مردمی سنگینی می ‏کند و این مهم باید اصلاح شود.

نقش پذیری بیشتر دولت در هزینه های درمانی ضروری است

استاندار تهران با تأکید برضرورت نقش ‏پذیری دولت درهزینه ‏های درمانی بیان داشت: باید با کاهش بار هزینه ‏های درمانی از دوش مردم، نقش ‏پذیری دولت در زمینه تقبل این هزینه‏ ها را افزایش داد.

وی افزود: این رویکرد باید تا حدی تداوم یابد که در آینده‏ ای نه چندان دور جایگاههای مردم و دولت در زمینه تأمین هزینه‏ های درمان در امور بیمه به تدریج تعویض شود.

تمدن اظهارداشت: در بیانی ساده ‏تر باید بیشترین بودجه از سوی دولت و کمترین هزینه‏ های درمانی و بیمه از سوی مردم پرداخت شود.

وی ادامه داد: با وجود ساخت تعداد قابل توجه بیمارستان، کلینیک، و مراکز درمانی همچنان باید وقت و انرژی بیشتری در زمینه امور بهداشتی در شاخه‏ های پیشگیری و درمان صرف کرد.

60 درصد مراجعان بیمارستانهای تهران بومی نیستند

استاندار تهران گفت: با نگاهی به شاکله مراجعان مراکز بیمارستانی استان تهران در می‏ یابیم که 60 درصد آنها تهرانی نیستند.

وی اضافه کرد: وجود مسیرهای اصلی و گلوگاهی حیاتی در چهار گوشه استان تهران موجبات تبدیل این خطه به محل گذر حجم عمده‏ ای از مسافرتهای دیگر هموطنان به دلایل مختلف را فراهم ساخته است.

تمدن اظهارداشت: هرماه یکی از بیمارستانهای استان تهران مورد بازدید قرار داده می شود و می ‏توان گفت که همه خدمات در حوزه‏ های مختلف استان تهران از جنبه‏ ای ملی برخوردار است.

ایجاد امداد هوایی در استان تهران یک ضرورت حقیقی است

وی امداد هوایی در استان تهران را یک ضرورت حقیقی خواند و افزود: در حال حاضر ایجاد امکاناتی مانند اورژانس هوایی پیش ‏بیمارستانی یک ضرورت حقیقی است.

تمدن تصریح کرد: در حال حاضر یک ناوگان هوایی با وجود شش یا هفت بالگرد هرگز پاسخگوی نیاز اورژانسی تهرانی با این وسعت، تراکم جمعیتی و حجم ترافیکی نیست.

وی افزود: با نگاهی گذرا به شرایط کنونی تهران می توان گفت که اگر اورژانس پیش‏ بیمارستانی استان تهران به چند فروند بالگرد تجهیز نشود، جان بسیاری از همشهریان در این استان با خطرات جدی مواجه می ‏شود.

بافت کنونی نقاط مختلف شمال شرق استان تهران بافتی جاذب جمعیت است

این مسئول یادآور شد: بافت کنونی نقاط مختلف شمال شرق استان تهران شامل پردیس، بومهن، جاجرود و شهرکه‏ای صنعتی از بافتی جاذب جمعیت برخوردار است.

تمدن ادامه داد: وجود نواحی کارگاهی شامل صنایع مختلف و بار قابل توجه جمعیتی این مناطق لزوم ایجاد مراکز قوی اورژانسی را بیش از پیش مورد تأکید قرار می‏ دهد.

وی عنوان کرد: فرماندار تهران، بخشدار مرکزی این شهرستان و سایر مسئولان خدمات‏ رسان در شمال شرق استان باید با تلاشی وافر و استفاده از رهنمودهای ائمه جمعه منطقه، اسباب فراهم آمدن امکانات را فراهم سازند.