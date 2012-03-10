ابلاغ الکترونیکی قضایی با ایمیل انجام می شود

محمد صدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت دادخواست شکایت دستگاههای ،امور ارشادی ومشاوره ای قضایی وتکمیل فرم دادخواست از وظایف دیوان عدالت اداری در استان ها است.

وی اظهارداشت: مردم می توانند دادخواستها از طریق این دفاتر ارائه کنند و مستقیما بعد از این که دادخواستشان ثبت شد با دفتر تهران لینک می شوند.

صدرایی ادامه داد: یک کد 16رقمی ویک رمز پرونده داده می شود که افراد از آن پس می توانند هم از طریق اینترنت وهم از طریق پیامک از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شوند و این منوط به این است که شماره تلفن همراه خود را و یا ایمیل خود را در ثبت دادخواست ذکر کنند.