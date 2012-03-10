برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن گیلان

علی تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات هیئت مدیره این سازمان همزمان با سراسر کشور در رشت برگزار شد، افزود: فرآیند ثبت نام از واجدین شرایط و داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن گیلان براساس دستور العمل وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور از اوایل مهرماه با آگهی ابلاغ و فرم آگهی داوطلبی به تمام اعضا اعلام شد.

وی اظهار داشت: از جمع اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان 11 نفر داوطلب در رشته مهندسی معدن، سه نفر در رشته زمین شناسی و دو نفر در رشته نقشه برداری اعلام آمادگی کردند.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن گیلان گفت: در این انتخابات که پنج نفر شامل یک نفر مهندس زمین شناس، دو نفر مهندس معدن، یک نفر مهندس متالورژی و یک نفر نقشه بردار به عنوان هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تعیین می شوند.

وی با بیان اینکه در گیلان داوطلب رشته متالورژی وجود ندارد، افزود: بر این اساس داوطلبی که در سایر رشته های اصلی بیشترین آرا را کسب کرده باشد به عنوان عضو پنجم هیئت مدیره انتخاب می شود.

تقی زاده اظهارداشت: در این انتخابات دو نفر شامل یک مهندس زمین شناس و یک مهندس معدن نیز به عنوان علی البدل در هیئت مدیره تعیین می شوند.

وی همچنین با اشاره به اینکه داوطلبان در این انتخابات ملزم به داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مربوطه و نیز پروانه اشتغال حداقل پایه سه هستند، گفت: پس از اتمام رأی گیری و شمارش آرا با تائیدیه نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور اسامی اعضای هیئت مدیره به طور رسمی از طریق رسانه ها منعکس خواهد شد.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن گیلان یادآورشد: این سازمان از سال 80 در استان تاسیس شد و هم اکنون بیش از 800 نفر از مهندسان رشته های معدن، زمین شناسی، نقشه برداری و متالورژی به عضویت این نظام درآمده اند.