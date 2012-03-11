افزایش سه برابری گروههای ضداسلامی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مارک پوتوک نویسنده مرکز حقوقی پاورتی جنوبی اظهار داشت: تا کنون تعداد این گروه ها به این حد نرسیده بود. رشد سه تا پنج درصدی آنها در هر سال به شدت قابل ملاحظه است.

این مرکز حدود 1018 گروه انزجاری را طی سال گذشته در آمریکا شناسایی کرده، این درحالی است که شمار این گروه ها در سال 2010 به 1002 می رسید. این گروه ها از سال 2000 رو به افزایش گذاشت، تعداد این گروه ها 11 سال پیش 602 مورد بود.

این گزارش نشان می دهد گروه های ضد اسلامی طی سالهای 2010 و 2011 افزایش قابل توجهی داشته است. این گروه ها از 10 مورد به 30 مورد افزایش داشته ، به این معنا که سه برابر شده اند.

پوتوک افزایش گروه های ضد اسلامی را به بحث درباره ساخت مرکز اسلامی در نزدیکی محل انفجارهای یازدهم سپتامبر در سال 2010 و به فعالان سیاسی فرصت طلب ارتباط داد و گفت: این بحثها کاملا ساختگی است. این موجهای ضد اسلامی حاصل تبلیغات سیاسی است.

درحالی که از شمار مسلمانان آمریکا آمار رسمی در اختیار نیست، اما گفته می شود در آمریکا تعداد مسلمانان بین 6 تا 8 میلیون نفر است.

براساس گزارش شورای روابط اسلامی آمریکایی و مرکز نژاد و جنس دانشگاه کالیفرنیا اسلام هراسی در آمریکا به شدت افزایش یافته است. یک تحقیق آمریکایی نیز نشان می دهد که اکثریت آمریکاییها اطلاعات اندکی درباره مسلمانان و دین آنها در اختیار دارند.

این تحقیق بحث مخالفت با مهاجران، رکود اقتصادی و انتخابات اوبامای دموکراتیک به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا را به عنوان علل افزایش گروه های انزجاری درنظر گرفته است.

پوتوک یادآورشد: در سال 2000 ما شاهد افزایش گروه های نئو نازی بودیم ، درسال 2008 موضوع اوباما و اقتصاد بیشتر مد نظر قرار گرفت، در سال 2009 براساس اعلام وزارت کشور آمریکا انتخاب اوباما و اقتصاد به مثابه افزودن هیزم به آتش افراط گرایی در آمریکا بود.

براساس پیش بینی این محقق در صورت انتخاب مجدد اوباما این گروه های انزجاری افزایش خواهند یافت.