سازمان جنگلها در حفاظت از عرصه های طبیعی کمبود نیرو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عمادی ظهر شنبه در مراسم روز منابع طبیعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، سطح عرصه های منابع طبیعی کشور را 134 میلیون هکتار عنوان کرد.

وی افزود: از این سطح 85 میلیون آن را مراتع و حدود 32 میلیون هکتار آن را عرصه های بیابانی و حدود 17 میلیون هکتار آن را عرصه های جنگلی در پنج منطقه رویشی کشور تشکیل داده است.

عمادی اظهار داشت: حدود 500 نفر نیرو در سطح کشور در امر حفاظت از این عرصه ها مأموریت دارند.

وی افزود: فرم حفاظت از عرصه های طبیعی در سطح جهان به ازا هر 10 هکتار یک نفر بوده که باید برای حفاظت از عرصه های 134 میلیون هکتاری کشور، 13 هزار و 400 نفر نیرو داشته باشیم این نشان دهنده این است که ما دراین

مقوله چقدر دچار چالش و کمبود نیرو هستیم.

عمادی متذکر شد: برای جبران این کمبود باید مردم طبیعت دوست، مسئولان و دستگاهها در امر حفاظت از این عرصه ها در جایگاه خود کمک حال منابع طبیعی باشند.

وی به وظایفی که انسانها در حفظ منابع طبیعی دارند اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز از مردم طبیعت دوست خواست تا در جمع آوری زباله ها کوشا باشند و درهنگام استفاده از آتش در جنگل مراقب باشند و آن را خاموش کنند.

عمادی از شهروندان تمامی استانها خواست در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزی، تخریب و یا قاچاق چوب آن را به اطلاع ما توسط کد 09696 برسانند.

در پایان این مراسم، نهالهای توسط اساتید، دانشجویان، کارکنان و هیئت رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی قائم شهر غرس شد.