برگزاری جشن ششصدمین عمل کاشت حلزون شنوایی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مراسم جشن ششصدمین عمل کاشت حلزون شنوایی گفت: امروز با توجه به فعالیتهای قابل توجهی که در زمینه کاشت حلزون شنوایی در فارس انجام شده، می توانیم در راستای پذیرش بیمار از خارج از کشور بویژه بیماران حوزه خلیج فارس اقدام کنیم.

محمدهادی ایمانیه افزود: با فعالیت در زمینه تولید پروتزهای شنوایی در داخل کشور می توانیم مشکل کمبود پروتز را رفع کنیم و در این زمینه نیز مانند تولید برخی داروها مستقل شویم.

وی اظهار داشت: با اختصاص زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع مرکزی ویژه بیماریهای گوش در شیراز ساخته می شود که امید داریم با همکاری نیک اندیشان عرصه سلامت بتوانیم در سال آینده از آن بهره برداری کنیم.

رئیس مرکز کاشت حلزون شنوایی مرکز فارس نیز گفت: مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس در سال 82 و با تشکیل تیم کاشت آغاز به کار کرد که تاکنون 600 عمل کاشت حلزون شنوایی در شیراز انجام شده است.

بصیر هاشمی افزود: این مرکز غیر از فارس تمام استانهای جنوبی کشور از جمله خوزستان، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، بندرعباس و بخشی از استانهای یزد، کرمان، چهارمحال و بختیاری را تحت پوشش دارد.

وی اظهار داشت: در سال 90 تاکنون در مرکز کاشت حلزون فارس 155 بیمار جراحی شده اند و پس از دریافت توانبخشیهای لازم و گفتار درمانی توانایی شنیدن و تکلم را پیدا کرده اند.

هاشمی بیان کرد: در حال حاضر 400 بیمار در لیست انتظار کاشت حلزون هستند که در صورت اختصاص حداقل سالی 200 پروتز به استان فارس می توان بیماران منتظر در لیست را به حد معقولی رساند.

متخصصان و کارشناسان تغذیه با تازه های درمان چاقی آشناشدند

متخصصان و کارشناسان تغذیه ، پزشکان عمومی و متخصص و پرستاران در سمینار تازه های درمانی چاقی با جدیدترین اطلاعات در این زمینه آشنا شدند.

مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه گفت: با برگزاری این سمینار سعی شده که فعالان در زمینه درمان چاقی با تازه های درمانی و نکات علمی که برای کار با افراد چاق لازم است آشنا شوند.

محمدحسن افتخاری افزود: بروز چاقی یک پدیده چند عاملی است و به همین دلیل برای درمان آن نیاز به چند روش وجود دارد.

وی اظهار داشت: براین اساس سخنرانانی که در این سمینار دعوت شدند شامل روانپزشک ، جراح و متخصص طب ورزشی هم بودند.

آغاز اجرای پزشک خانواده شهری از خرداد سال 91

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار امیدواری کرد که با فرهنگ سازی مناسب بتوان از خردادماه سال آینده طرح پزشک خانواده شهری را در استان فارس آغاز کرد.

محمد هادی ایمانیه افزود: بزرگترین مزیت اجرای این طرح نجات مردم از سرگردانی در دریافت خدمات سلامت و افزایش سطح سلامت جامعه است.

وی اظهار داشت: پزشک خانواده به جنبه های بهداشت و سلامت علاوه بر درمان می پردازد و به همین دلیل با پیشگیری از بروز بیماری به ارتقای سطح سلامت کمک می کند.

ایمانیه بیان کرد: با توجه به ضرورت اجرای پزشک خانواده در شهرها ، فارس در برگزاری گردهمایی در این زمینه با حضور مسوولان وزارت بهداشت، بیمه ها و 10 دانشگاه علوم پزشکی کشور پیش قدم شده است.

وی گفت: بر این اساس این گردهمایی هفدهم اسفندماه در شیراز برگزار و بررسیها و آموزشiای لازم ارائه می شود.

ایمانیه اظهار داشت: در پزشک خانواده شهری هر پزشک حداقل 500 نفر و حداکثر دو هزار و 500 تا سه هزار نفر را تحت پوشش خواهد داشت.

وی گفت: پزشکان برای جذب بیمار در این طرح نیاز به رعایت تکریم ارباب رجوع و به روز کردن دانش خود دارند.

پزشک خانواده شهری ، سلامت و رضایت مردم را تامین می کند

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشک خانواده و قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، اجرای طرح پزشک خانواده شهری را موجب تامین سلامت و رضایت مردم دانست.

محمد شریعتی با حضور در گردهمایی کشوری برنامه پزشک خانواده مناطق شهری در شیراز افزود: تاکنون مردم در صورت بیمار شدن به پزشک مراجعه می کردند اما با اجرای طرح پزشک خانواده که از سال آینده در مناطق شهری آغاز می شود، افراد در هنگام سلامت نیز به پزشک خانواده مراجعه می کنند تا عوامل خطرزای سلامت آنها شناسایی و از ابتلا به بیماری پیشگیری شود.

وی اظهار داشت: در این طرح برای دریافت خدمات سطح یک مردم پولی پرداخت نمی کنند و بیمه هستند و به دلیل اینکه پیش از بیمار شدن با مراجعه به پزشک خانواده از بروز بیماری جلوگیری می شود و نیاز به خدمات درمانی و تکنولوژی گران قیمت از بین می رود بنابراین هزینه های دولت نیز کاهش می یابد.

شریعتی بیان کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت موظف به اجرای پزشک خانواده در کل کشور است.

وی گفت: علاوه بر قانون، براساس تفکر عقلایی نیز اجرای پزشک خانواده در راستای جلوگیری از سردرگمی مردم در هنگام نیاز به خدمات درمانی و سایر ویژگیهای مثبت آن ضروری است.