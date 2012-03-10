33 هزار عدد انواع مواد محترقه در اردبیل کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران انتظامی شهرستان "خلخال" با اجرای طرح ضربتی در منطقه که به مدت دو روز به مرحله اجرا درآمد 31 هزار و 275 مواد محترقه پرخطر را کشف و چهار نفر را در این ارتباط دستگیر کردند.

در اقدامی دیگر ماموران انتظامی کلانتری 13 "فخرآباد" از توابع شهرستان مشگین شهر از چهار نفر در منطقه بیش از دو هزار و 100 عدد انواع مواد محترقه کشف کردند.

به گفته مسئولان انتظامی مشگین شهر دستگیر شدگان و فروشندگان مواد محترقه و منفجره جهت ادامه رسیدگی به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی شدند.

ترقه بازی در چهارشنبه سوری امری نامعقول است

همچنین در این باره امام جمعه شهرستان مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر، استفاده از مواد محترقه را به عنوان وسیله سرگرمی و اجرای رسوم عید نوروز امری غیرمعقول دانست.

حجت الاسلام باوقار تصریح کرد: ترقه بازی و ایجاد مزاحمت در چهارشنبه سوری امری نامعقول و خطرآفرین است و سالانه شاهد افراد زیادی از این بابت آسیب می بینند و شایسته است شهروندان به این موضوع اهمیت ویژه ای داده تا سال جدید بدون حوادث و مصدومیت شروع شود.

وی تاکید کرد: در آستانه سال نو و چهارشنبه آخر سال باید به سنت های پذیرفته شده روی آورده و از انجام آیین های شرک آلود و خرافات پرهیز کرد.





