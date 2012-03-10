جشن یکصدمین سفر استانی دولت در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان گفت: دستگاههای اجرایی برنامه های پیشنهادی خود را به دبیرخانه جشن ارسال کنند تا حاصل این پیشنهادات پس از تصویب استاندار ، به یک مدل استانی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: زمان دقیق برگزاری جشن مشخص نیست اما با تشکیل اتاق فکر می توان آماده شد.

منتظری در ادامه به برخی از پیشنهادات برای برگزاری جشن اشاره کرد و گفت: جشن گلریزان و آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد با همکاری دادگستری آزادی همزمان 200 نفر، اهداء تندیس خدمت به 100 نفر از مدیرانی که در حوزه خدمت برترند از جمله برنامه هاست.

وی گفت: معرفی 100 پروژه موفق و ایجاد و رونمایی از سایت خدمت رسانی و تهیه فیلم از سفرهای استانی بخشی از برنامه های پیشنهادی قابل اجرا برای این جشن است.

