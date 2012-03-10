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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

جشن یکصدمین سفر استانی دولت در گلستان برگزار می شود

جشن یکصدمین سفر استانی دولت در گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: با تشکیل اتاق فکر ، آمادگی های لازم برای برگزاری جشن یکصدمین سفر استانی هیئت دولت در استان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان گفت: دستگاههای اجرایی برنامه های پیشنهادی خود را به دبیرخانه جشن ارسال کنند تا حاصل این پیشنهادات پس از تصویب استاندار ، به یک مدل استانی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: زمان دقیق برگزاری جشن مشخص نیست اما با تشکیل اتاق فکر می توان آماده شد.

منتظری در ادامه به برخی از پیشنهادات برای برگزاری جشن اشاره کرد و گفت: جشن گلریزان و آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد با همکاری دادگستری آزادی همزمان 200 نفر، اهداء تندیس خدمت به 100 نفر از مدیرانی که در حوزه خدمت برترند از جمله برنامه هاست.

وی گفت: معرفی 100 پروژه موفق و ایجاد و رونمایی از سایت خدمت رسانی و تهیه فیلم از سفرهای استانی بخشی از برنامه های پیشنهادی قابل اجرا برای این جشن است.
 

کد مطلب 1556518

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