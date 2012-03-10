سرکوب دانشجویان در ابها/ با هرگونه اعتراضی به شدت برخورد می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی با عنوان "امیر منطقه عسیر دانشجویان ابها را تهدید کرد" آورده است : در اقدامی که هدف آن ایجاد رعب و وحشت میان دانشجویان دانشگاه ملک خالد در ابها است، امیر منطقه عسیر سیاست مشت آهنین را برگزید.

این پایگاه آورده است : "فیصل بن خالد بن عبدالعزیز" امیر منطقه عسیر اعلام کرده است که حکومت عربستان با اخلالگران امنیت کشور و هر گونه تجمع اعتراض آمیز به شدت برخورد خواهد کرد.

پایگاه مذکور ذکر کرد: وی بدون اینکه به ورود اعضای هیئت موسوم به امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای امنیتی این کشور به حریم دانشگاه دخترانه ابها اشاره کند، مدعی شد که چنین اخباری دروغ است!

این پایگاه می افزاید: برخی گزارشها حاکی است نیروهای امنیتی و شبه نظامیان موسوم به امر به معروف و نهی از منکر با حمله به دانشجویان 50 نفر از آنها را زخمی کرده اند.

پایگاه فوق نوشت : فیصل بن خالد بن عبدالعزیز امیر منطقه عسیر عربستان مدعی شد که دانشجویان خواسته هایی دارند که فراتر از خواسته های طبیعی است و به عبارت دیگر مبالغه آمیز است.

این پایگاه می افزاید: اسماعیلی ها، زیدی ها و وهابی ها در شهر ابها زندگی می کنند. بیشتر پستهای حساس و مشاغل مهم در این شهر را وهابیون در انحصار خود قرار داده اند.

پایگاه فوق ذکر کرد: به دنبال هتک حرمت دانشگاه این شهر از سوی شبه نظامیان وهابی موسوم به امر به معروف و و نهی از منکر و نیروهای امنیتی، موجی از خشم بر ساکنان شیعی سایه افکنده است.

شایان ذکر است که روز چهارشنبه گذشته دانشجویان دانشگاه ابها در اعتراض به وضع نظافت این دانشگاه تجمع کردند که نیروهای امنیتی عربستان با یورش به حریم این دانشگاه، تعدادی از دانشجویان را زخمی کردند.