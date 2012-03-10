  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

فرقانی خبر داد:

جذب 722 فرزند شاهد و ایثارگر در دستگاههای اجرایی گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر : مشاور امور ایثارگران استاندار گلستان گفت: در سال 90 تعداد 722 نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران در استان جذب دستگاههای اجرایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فرقانی بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان  گفت: این تعداد در سال 89 حدود 530 نفر و در سال 88 حدود 171 نفر بوده است.

وی ادامه داد: برتری ایثارگران بر ما باید با اعمال قوانین به صحیح ترین روش و بدون هیچ منتی باشد.

فرقانی افزود: مهمترین قانون در رابطه با ایثارگران ، ارتقاء سطح تحصیلی این افراد است اما برخی مدیران در این زمینه همکاری نمی کنند.

وی اذعان داشت: از دیگر قوانین مهم در این موضوع ، قانون تبدیل وضعیت است و شورای مشورتی ایثارگران در شهرستانها باید وقت بیشتری بگذارند.

کد مطلب 1556521

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها