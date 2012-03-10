توطئه زن جوان برای قتل شوهرش

به گزارش خبرنگار مهر، 24 تیر سال 88 قتل مرد میانسالی در یکی از محله های تهران به پلیس اطلاع داده شد. ماموران پس از حضور در محل دریافتند هوشنگ بر اثر خفگی جان سپرده است. در ادامه یکی از دوستان و همسر مقتول در این رابطه دستگیر شده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای این جلسه محاکمه، روشن، نماینده دادستان تهران در جایگاه حاضر شد و گفت: مطابق آنچه در پرونده‌ آمده است، سعید متهم ردیف اول پرونده با همدستی نازنین به خانه او رفته و شوهر او را به نام هوشنگ کشته است. سعید بعد از به قتل رساندن هوشنگ، وسایل خانه را به‌هم ریخت تا انگیزه قتل را سرقت جلوه بدهد اما در تحقیقاتی که ماموران از همسر مقتول انجام دادند متوجه شدند نازنین با سعید رابطه داشته و به دلیل اختلاف قدیمی‌ که با شوهرش داشت تصمیم به قتل او گرفت و بعد هم با همدستی سعید که از دوستان مقتول بود، نقشه را اجرا کرد.

با توجه به مدارک موجود در پرونده به عنوان نماینده دادستان تهران درخواست دارم، سعید به اتهام قتل هوشنگ و رابطه نامشروع و نازنین به اتهام معاونت در قتل و رابطه نامشروع محاکمه و مجازات شوند.



در ادامه، پدر و مادر مقتول در جایگاه حاضر شدند و از طرف خود و نوه‌هایشان که هنوز به سن شرعی نرسیده‌‌اند برای عامل قتل درخواست صدور حکم قصاص کردند.



سپس سعید در جایگاه حاضر شد و گفت: من هوشنگ را نکشتم و اتهامم را قبول ندارم. من و هوشنگ با هم دوست بودیم و رابطه کاری داشتیم و البته به خانه او رفت‌وآمد هم داشتم. هوشنگ به من بدهکار بود و پولم را نمی‌داد مدت زمان زیادی بود که با هم کشمکش داشتیم تا اینکه از همسرش شنیدم او کشته ‌شده‌ است.

متهم در پاسخ به این سئوال که چرا در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کردی، گفت: هرچه گفتم دروغ بود. من در اعترافاتم گفتم دو مرد افغان را اجیر کردم تا به من کمک کنند اما این حرفها دروغ بود چون من این کار را نکردم. آن دو افغان هم شناسایی نشدند.

در ادامه نازنین از خودش دفاع کرد و گفت: من هم اتهامم را قبول ندارم و در قتل شوهرم هیچ نقشی نداشتم. من و هوشنگ سالها بود که با هم اختلاف داشتیم و چندین بار کارمان به طرح دادخواست طلاق هم کشیده ‌بود حتی برگه عدم سازش هم داشتیم اما به دلیل اینکه دو بچه داشتیم در یک خانه زندگی می‌کردیم و هوشنگ گفته ‌بود حاضر نیست بچه‌ها را به من بدهد.

هوشنگ خلافکار بود و جعل سند می‌کرد. او سابقه ‌هم داشت و دوستانش هم مثل خودش بودند. سعید را هم بارها در خانه‌ام دیده‌ بودم. او 20‌میلیون تومان از شوهر من طلب داشت و می‌گفت پولش را می‌خواهد و هربار با هوشنگ درگیر می‌شد. قرار بود شوهرم، ماشینش را به جای طلب به او بدهد. آن روز سعید به من گفت، هوشنگ پیغام داده است ماشین را به او بدهم. من هم سوئیچ را دادم. بعد هم خودم از خانه خارج شدم تا دنبال بچه‌هایم بروم. آنها بعد از ظهر به کلاس زبان می‌رفتند. دو ساعت بعد با بچه‌ها برگشتم و دیدم جسد شوهرم روی زمین افتاده ‌است. نازنین گفت: شوهرم را با چوب و چاقو زده‌ و خانه را هم به هم ریخته‌بودند. من نمی‌دانم سعید این کار را کرده یا شخص دیگری، اما من نقشی در این قتل نداشتم.

بعد از پایان جلسه محاکمه هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شده و سعید را به اتهام ارتکاب قتل عمد به قصاص محکوم کردند. نازنین هم به اتهام معاونت در قتل به 15 سال زندان و به دلیل معاونت در سرقت به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.