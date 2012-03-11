احتمال تغییر در فهرست جبهه متحد/ اصولگرایان با وحدت شیرینی 12 اسفند را تکمیل کنند

حسین نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس نهم اظهارداشت: با توجه به اینکه انتخابات به مرحله دوم کشیده شده است انتظار این است که دو جبهه متحد و پایداری فرصت پیش آمده برای وحدت را از دست ندهند و بلوغ سیاسی خود را در مقابل حماسه آفرینی مردم در 12 اسفند نشان دهند.

وی با بیان اینکه بحث هایی برای وحدت دو گروه صورت گرفته است افزود: مذاکرات رسمی هنوز آغاز نشده است؛ اما امیدواریم اصولگرایان با ارائه فهرست مشترک شیرینی 12 اسفند را تکمیل کنند.

قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر اصولگرایان ائتلاف نکنند و فهرست واحد ندهند، مردم خود این کار را انجام خواهند داد، اذعان داشت: اگر اصولگرایان فهرست مشترک ندهند مردم خود بهترین ها و اصلح ها را برمی گزینند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فهرست جبهه متحد برای دور دوم انتخابات تغییر خواهد کرد، گفت: شورای اجرایی جبهه متحد در جلسه ای در مورد تغییرات در فهرست انتخاباتی جبهه در دور دوم رقابتها و یا ائتلاف و وحدت با جبهه پایداری تصمیم گیری خواهد کرد.

نجابت در پایان با تاکید براینکه اعضای جبهه متحد باید تابع تصمیمات شورای اجرایی باشند، خاطر نشان کرد: هر تصمیمی که در جلسه شورای اجرایی جبهه در مورد فهرست انتخاباتی دور دوم انتخابات گرفته می شود اعضا باید از آن تبعیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر شورای اجرایی جبهه متحد در جلسه امروز بعدظهر خود در خصوص استراتژی این جبهه در دور دوم رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم تصمیم گیری خواهد کرد.

بنابراین گزارش ممکن است تغییرایی در فهرست جبهه متحد به وجود آید و برخی اعضا حذف و با به فهرست انتخاباتی آن اضافه شوند.

همچنین در جلسه امروز عصر شورای مرکزی جبهه متحد در مورد ائتلاف و وحدت با جبهه پایداری تصمیم گیری خواهد شد.