اختصاص 23 میلیارد برای اشتغال ایثارگران خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین عابدی مقدم بعد از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد شهید با اصحاب رسانه اظهار کرد: سال گذشته سه هزار و 150 شغل در خراسان رضوی ایجاد شده اما این میزان در سال جاری به هزار و 800 شغل رسیده که اکنون در سایت ساماندهی اشتغال استان ثبت شده است.

بنیاد شهید خراسان رضوی رتبه اول اشتغال کشور را دارد

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تاکید کرد: بنیاد شیهد این استان در ایجاد اشتغال رتبه اول کشوری را دارد.

وی تصریح کرد: خصوص مصوبات سفرهای ریاست جمهوری در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: در دور سوم ساماندهی گلزار شهدا و ایجاد اشتغال برای ایثارگران محقق شد.

عابدی مقدم با اشاره به دور چهارم سفرهای ریاست جمهوری گفت: در دور چهارم پیشنهاد های خود را داده ایم و در کمیته بررسی طرح به تائید رسیده که ساماندهی گلزار شهدا بهشت رضا، اشتغال، اردوهای فرهنگی و قرآنی از آن جمله اند.

تامین هزینه های درمانی جانبازان توسط دستگاه ها

عابدی مقدم در خصوص هزینه های درمان جانبازان تصریح کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه اجرای مصوبه تامین هزینه های درمانی جانبازان که طبق قانون از بنیاد شهید جدا و بر عهده دستگاه های دولتی گذاشته شده بود مدتی از سوی دستگاه های متولی در خراسان رضوی مورد غفلت واقع شده بود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضویافزود: امروز استاندار دستور داد تا تمامی دستگاه هایی که مکلف به تامین هزینه های درمانی جانبازان بودند اصلاح موافقت نامه انجام دهند تا هزینه های درمانی جانبازان پرداخت شود.

وی با بیان اینکه سال آینده در اعتبارات دستگاه ها هزینه های درمانی جانبازان دیده می شود، تصریح کرد:تعدادی از دستگاه ها نمی توانند برخی از خدمات را به ایثارگران ارائه کنند که در این زمینه بنیاد شهید آمادگی دارد تا آن خدمات را به جانبازان و ایثارگران بدهد.

شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تشکیل شد

وی بیان کرد: به دلیل اهمیت موضوع ایثار و شهادت، شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بنیاد شهید و امور ایثارگران این استان تشکیل شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود: این شورا در پنج کار گروه تعظیم و تکریم ایثارگران، کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، کارگروه تبلیغات، کار گروه تحقیقات و پژوهش و کار گروه برنامه ریزی انجام فعالیت می کند.

وی ادامه داد:دبیری دو کارگروه تعظیم و تکریم ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را بنیاد شهید استان برعهده گرفتهاست

عابدی مقدم افزود: در حال حاضر یک سند چشم انداز پنج ساله برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت رسانی به جامعه ایثارگری و تامین نیارهای آنها در حال تدوین است که در این زمینه تمامی دستگاه های متولی ایثار و شهادت و دستگاه هایی که از بودجه دولت استفاده می کنند اقدام کرده اند.

وی تصریح کرد: شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای نخستین بار در کشور و در استان خراسان رضوی تشکیل شده که با همکاری تمامی دستگاه ها و نهادها خواهیم توانست در راستای ترویج این فرهنگ اقدام کنیم.

عابدی مقدم با اشاره به سند چشم انداز پنج ساله ایثار وشهادت بیان کرد: در مدت پنج ساله تمامی دستگاه ها و تمامی پایگاه های بسیج استان که شهید داشته اند باید یادواره ای را در دستگاه های خود برای شهدا برگزار کنند.

وی افزود: در مناسبتهایی مانند روز جانباز، سالروز ورود آزادگان، هفته مقام زن، روز پدر و روزهایی خاص در تمامی شهرستانها با هماهنگی دستگاهها مراسم تکریم ایثارگران و شهدا برگزار می شود.

عابدی مقدم تصریح کرد: شورای فرهنگ ایثار و شهادت به ریاست استاندار و قائم مقامی معاون سیاسی امنیتی و دبیری اداره کل ارشاد اسلامی تشکیل شده است.

9 هزار مزار شهدا در خراسان رضوی ساماندهی شده است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با اشاره به سند چشم انداز پنج ساله ایثار و شهادت گفت: ظرف این 5 سال آثار شهدا و ایثارگران و خاطرات شفاهی و مکتوبشان که در حال حاضر تعداد زیادی از آنها جمع آوری شده، به طور کامل گرد آوری می شود.

وی در خصوص ساماندهی مزار شهدا بیان کرد: تاکنون از میان 15 هزار مزار شهدا بیش از 9 هزار مزار شهید ساماندهی شده است.

287 گلزار در خراسان رضوی ساماندهی شده است

عابدی مقدم در زمینه گلزار شهدا نیز تصریح کرد: هزار و 448 گلزار در سطح استان وجود دارد که از این میزان 287 گلزار ساماندهی شده و 53 گلزار نیز در حال ساماندهی است.

وی سپس با اشاره به هزینه های تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر بیان کرد: هزینه های تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر 100 درصد توسط بنیاد شهید پرداخت می شود و تمامی دانشگاه هایی که از فرزندان شاهد و ایثارگر مبلغی را دریافت کرده اند به این دانشجویان برگردانده اند.

عابدی مقدم در زمینه مناسب سازی اماکن عمومی و ساماندهی زیست محیطی برای جانبازان بیان کرد: استان خراسان رضوی در زمینه مناسب سازی محیطی رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده اما این امر به معنای عدم مشکل در این خصوص نیست.

ظرف5 سال آینده تمامی معابر و اماکن عمومی استان ساماندهی می شود

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود: در راستای مناسب سازی محیطی ستادی تشکیل شده تا تمامی اماکن عمومی و معابر از سال 91 ظرف 5 سال ساماندهی شود.

وی سپس با اشاره به جایگاه و مقام شهدا گفت: جایگاه واقعی شهدا باید معرفی شود و دانش افزایی های لازم در این راستا صورت بپذیرد تا موضوع فرهنگ ایثار وشهادت در سطح جامعه نهادینه شود.

عابدی مقدم ادامه داد: نیاز است تا نگرش جدیدی نسبت به مقام شهدا ایجاد و از ظرفیت عظیم آنها استفاده شود.