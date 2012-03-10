انجام تست گرم توسعه غربی خط 4 مترو حدفاصل میدان آزادی - ایستگاه ارم سبز

به گزارش خبرگزاری مهر ، هابیل درویش با بیان این که توسعه غربی خط 4 مترو تهران به طول 4 کیلومتر با 3 ایستگاه محقق شده است که تست گرم این مسیر با یک ایستگاه (ارم سبز) امروز صورت گرفت و به زودی این بخش از خط 4 مورد بهره برداری قرار می گیرد گفت: عملیات اجرایی احداث 2 ایستگاه میانی این مسیر ( ایستگاه اکباتان و ایستگاه بیمه)نیز محقق شده و اکنون در حال تکمیل ورودی و خروجی های این ایستگاه ها هستیم تا بتوانیم آنها را نیز به زودی مورد بهره برداری قرار دهیم.

درویش خاطر نشان کرد: اتصال خط 4 مترو تهران به خط مترو تهران- کرج سبب کاهش ازدحام در ایستگاه مترو صادقیه خواهد شد و امکان دسترسی از غرب تهران به جنوب شرقی شهر را فراهم می سازد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه با بیان اینکه استقابل شهروندان از خط 4 مترو تهران بسیار خوب بوده است گفت : تمامی ایستگاه های خط 4 مترو تهران با استقابل چشم گیر شهروندان مواجه بوده است و پیش بینی می شود با تکمیل این خط تعداد مسافران این خط به شدت افزایش یابد و بسیاری از مسافرانی که از کرج به تهران می آیند برای ادامه مسیر به بخش مرکزی و شرقی شهر، از این خط استفاده کنند.





