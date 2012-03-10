نیاز به کاشت درخت در باقرشهر با وجود آلاینده های هوا محسوس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمودی عصر شنبه در جشن "بهار در بهاران" که به مناسبت هفته درختکاری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای باقرشهر و شهدای انرژی هسته ‌ای برگزار شد، افزود: سرانه فضای سبز در باقرشهر 18 متر مربع است و به فضل خدا باقرشهر از سرانه فضای سبز مناسبی برخوردار بوده و این موضوع جای خوشحالی دارد.

وی با ابراز رضایت از میزان سرانه فضای سبز در باقرشهر گفت: امیداست باقرشهر در آینده نزدیک به ماکسیمم سرانه ‌های فضای سبز جهانی برسد و این از آرزوهای ماست.

این مسئول به حماسه مردم در انتخابات 12 اسفندماه اشاره کرد و ادامه داد: به واقع ملت ولایی و همیشه در صحنه ایران اسلامی در 12 اسفند افتخار آفریده و بار دیگر اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشید.

وی یادآور شد: با این حماسه آفرینی ملت ایران و قرار گرفتن در آستانه بهار، واقعا بهار در بهاران است و امیداست مردم بتوانند به بهترین شکل از این فرصت استفاده کنند.

محمودی ابراز امیدواری کرد که سال 91 همچون 33 سال‌ گذشته سالی پر افتخار و توأم با پیشرفتهای روز افزون و عزت و اقتدار ایران اسلامی باشد.

در این مراسم از مدیرعامل پالایشگاه شهید تندگویان، مدیر عامل گاز ری، مدیر عامل شرکت سایپا پرس، مهران جباری دبیر کارگروه فضای سبز باقرشهر و جواد مغروری عضو کارگروه فضای سبز باقرشهر تجلیل به عمل آمد.