سفره های هفت سین در میادین اصلی مرکز تهران گسترده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام یاسمی با بیان اینکه 6 سفره هفت سین با طراحی ویژه در میدان شهید قندی ، میدان سپاه، روبروی ساختمان اصلی منطقه ،میدان تختی، تقاطع خیابان قنبرزاده و بزرگراه رسالت اجرا می شود گفت: سفره هفت سین میدان سپاه برگرفته از اسم این میدان طراحی شده است که ماکتی از نیروهای هوایی، زمینی و دریایی در کنار سفره هفت سین است.

وی اظهار داشت: سه حاجی فیروز نیز برای این سفره ها در نظر گرفته شده که در دستان آن آنها سفره هفت سین طراحی شده است.

مدیر اداره زیاباسازی منطقه 7، نصب 12 حجم با طراحی های نو و شعر وبه صورت استوانه ای و روکش فلکسی فیس را از دیگر اقدامات این ادار در ایام نوروز برشمرد که جلوه ای زیبا در شب به منطقه بخشیده است.