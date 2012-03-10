شورای برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی ظهر شنبه در این جلسه خواستار برنامه ریزی و سیاست گذاری برای مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام و انقلاب اسلامی در حوزه زنان شد.

محمد غفاری گفت: هدف گذاری دشمن برای فروپاشی شخصیت زنان با توجه به کارکرد مهم این قشر در اجتماع امری بدیهی است.

وی افزود: ویژگیهای شخصیتی و ذاتی زنان از یک سو و نقش تربیتی غیر قابل جایگزین آنان در خانواده ها از سوی دیگر، زنان را به نقطه ثقل تهاجم دشمن مبدل کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: زنان همچون نخبگان و رهبران جامعه در صورت تاثیرپذیری از راهبردهای نرم یاد شده می توانند خود به ابزاری برای گسترش دامنه این تهاجم ها به سایر قشرهای اجتماع تبدیل شوند.

غفاری با تاکید بر ناکافی بودن پژوهشهای مفید در این حوزه اضافه کرد: خروجی این جلسات منبع تغذیه فکری کارگروههای اجرایی استان که در مقوله زنان و خانواده دخالت دارند، خواهد شد.

سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری نیز از جلسات این شورا به عنوان اتاق فکر و محل سیاست گذاری و برنامه ریزیهای استانی در حوزه زن و خانواده یاد کرد و افزود: ساماندهی فعالیتهای در حال اجرای حوزه زنان، شناسایی ظرفیتها، پرهیز از موازی کاری و احصا اقدامات انجام شده از جمله اهداف تشکیل شورای برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده است.

صدیقه خدیوی با تاکید بر لزوم تقویت بعد نظارتی بر برنامه های در حال اجرای مربوط به زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی اظهار داشت: از ظرفیت سمن های فعال در این حوزه و نیز نظرات نمایندگان جهاد کشاورزی به عنوان نمایندگان جامعه زنان روستایی در کنار سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی بهره خواهیم جست.

به گفته وی جمعیتهایی چون جمعیت بانوان فرهیخته که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی در حال فعالیت است، می تواند در غنای فکری این جلسات و نتایج آنها مثمر ثمر باشد.

سلسله جلسات این شورا به صورت هر دو هفته یکبار برگزار خواهد شد.