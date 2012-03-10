گلستان میزبان همایش میقات الرضا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی عصر شنبه در جمع مسئولان استان افزود: استانهایی که در مسیر خراسان رضوی هستند باید خدمات خود را برای گذر زائرین مهیا کنند.

وی ادامه داد: همه امامزاده هایی که در مسیر خراسان رضوی هستند مورد توجه قرار می گیرند و امکانات لازم برای حضور زائران در آنها مهیا خواهد شد تا به این وسیله در ترویج فرهنگ رضوی و گردشگری مذهبی کمک شود.



نماینده ولی فقیه در دانشگاههای استان گلستان نیز گفت: رعایت عدالت و عدالت ورزی در همه شئون از مهمترین راههای نفوذ در دل مردم است.

حجت الاسلام محمد مازندرانی افزود: این مردم به اصل نظام دل داده اند و با شرکت در انتخابات 12 اسفند این امر را ثابت کرده اند.



وی گفت: چشم امید دنیا به ما است و ایران امروز به عنوان یک الگو در دنیا مطرح شده است و عملکرد مسئولین در این زمینه قابل تقدیر است.



مازندرانی ادامه داد: هر آنچه داریم از مردم است، مردمی که در طول سالهایی که از انقلاب گذشته است جانفشانی کردند و هرچه داشتند در طبق اخلاص به کشور تقدیم کردند.



وی اظهار داشت: محبت و مدارا با مردم یک دستور الهی است، سطح بینش و طرز فکر افراد با یک دیگر متفاوت است اما اخلاق اسلامی به بردباری با مردم حکم می کند.



مازندرانی تاکید کرد: اصل سیاست مدارا با مردم است، مسئولین به وظایف خود واقفند وباید با مردم رفتاری صادقانه داشته باشند.



وی اذعان داشت: مسئولان از مردم فاصله نگیرند و بهترین روش نزدیکی به مردم دیدار چهره به چهره است، فاصله گرفتن از مردم چیزی جز روگرداندن مردم از نظام نیست.



نماینده ولی فقیه در دانشگاههای استان گلستان در ادامه گفت: مسئولان باید خود را از تعلقات آزاد کنند و با آموزش به زیر مجموعه خود در راه خدمت به مردم بکوشند.