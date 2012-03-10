اصفهان در بخش صنعت دچار روزمرگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه مدیریت استان بر این است که با برنامه‌های اجرایی خود مشکل کشاورزان شرق اصفهان را برطرف کند، ادامه داد: اجرای پروژه‌های آبی نیز در سطح استان به صورت مناسب دنبال شد اما این پروژه‌ها به اعتبارات ویژه نیازمند هستند.

وی با اشاره به اینکه در صورتی که زیر‌ساختها در بخشهای مختلف تکمیل شود شرایط مناسب‌تری در استان ایجاد می‌شود، تصریح کرد: مدیریت آب نیز با توجه به شرایط موضوع خشکسالی‌های اخیر و کم‌آبی در سطح اصفهان به ویژه در بحث کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان به صورت مناسب صورت گرفته است.

استاندار اصفهان اظهار داشت: تعهدات استان در سال جاری محقق شده و تهدید‌ها و تحریمهای علیه کشور بر فعالیتهای استان بی‌تأثیر بوده است.

وی با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی استان از ظرفیتهای بسیاری برخوردار هستند، تصریح کرد: هم‌اکنون صنعت هایتک در دستور کار تمام دنیا قرار دارد و اصفهان با وجود برخورداری از توانمندیهای بسیاری می‌تواند به عنوان صنعت هایتک مورد نظر باشد.

ذاکر اصفهانی با بیان اینکه امروز صنعت هایتک و فناوریهای نوین هر کدام معنای خاصی را دارند، اضافه کرد: مقرر شده است که تا کم‌تر از 20 سال آتی بیش از 70 کشور دنیا در بخش صنعت هایتک فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه مجموعه خدمات دستگاههای اجرایی استان در طول سال‌جاری شرایط بسیار مناسبی را برای اصفهان رقم زده است، افزود: تمام مجموعه‌های فعال در استان باید از ظرفیت‌های خود به منظور رشد و توسعه استان در تمامی زمینه‌ها تلاش کنند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه مدیریت منابع آبی از مسائل عمده استان در طول سالهای گذشته بوده است، بیان داشت: در حال حاضر و در پایان سال جاری هدف گذاریهای استان در بخشهای مختلف محقق شده و شاخصهای آماری استان حاکی از این موضوع است.

وی با اشاره به اینکه تمام فعالیتهای مدیران استان باید با هدف رشد و توسعه‌یافتگی تمامی مناطق استان صورت بگیرد، اضافه کرد: در سال جاری 43 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان افتتاح شده است.

ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه در سال جاری بیش از چهار هزار پروژه در سطح استان افتتاح شده است، اظهار داشت: ساماندهی وضعیت مناطق محروم نشین استان به فراهم آوردن زیر‌ساختهای مناسب در زمینه‌های مختلف برای این مناطق را می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه احساس می‌شود که استان در بخش صنعت دچار روزمرگی شده است، تاکید کرد: با توجه به این موضوع تمامی مجموعه‌های فعال در سطح استان باید در زمینه صنعت استان به سند راهبردی توجه بیشتری کنند.

استاندار با اشاره به اینکه هدفگذاری استان در سال جاری در زمینه اشتغال تا مرز 162 درصد رشد داشته است، گفت: تحقق اهداف استان با وجود این شرایط تهدیدی و تشدید تحریم‌ها طی ماه‌های اخیر غیرممکن بوده اما وضعیت اشتغال به صورت مناسب رقم خورده است.