غرس 30 هزار اصله درخت در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسینی ظهر شنبه در مراسم هفته درختکاری در جمع مسئولان با اشاره به توزیع رایگان درخت و گلدانهای گل رز در حاشیه نماز جمعه اظهار داشت: با اهتمام و تلاش شهرداری شهریار، فضای سبز این شهر از 198 هکتار در سال قبل به 235 هکتار در سال 90 رسیده است که در نتیجه این امر سرانه فضای سبز از 13.7 به 17 متر ارتقاء پیدا کرده که این افزایش سرانه نشات گرفته از احداث پارک ها و بوستان ها در سطح شهریار بوده است.

شهردار شهریار عنوان کرد: در سال گذشته تعداد پارکها و بوستانهای شهریار 56 بوده که در سال 90 به تمام همکاران و مدیران مناطق و نواحی اعلام شد که هرکجا زمین مناسبی برای احداث پارک و بوستان وجود دارد و متعلق به شهرداری است، برای ایجاد فضای سبز در آن اقدام کنند که طبق آمار به طور میانگین هر ماه یک پارک در سطح شهر افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: بازسازی پارک کودک نیز از جمله همین اقدامات بوده است و در نتیجه تلاش مسئولان در حال حاضر 70 پارک و بوستان در سطح شهر وجود دارد که نسبت به 56 پارک در سال گذشته افزایش مناسبی داشته است.

افزایش 10 هکتاری چمن به فضای سبز شهریار



شهردار شهریار افزود: امسال 10 هکتار چمن نیز به فضای سبز سطح شهر شهریار اضافه شده است که به صورت آبیاری قطره ای و بارانی این پارک ها سیراب شده و پیش بینی می شود که در سال آینده دیگر نیازی به تانکر برای آبیاری نداشته باشیم.

این مسئول یادآور شد: از دیگر فعالیتهای مهم شهرداری شهریار به جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و قطع درختان، پلاک کوبی و شناسنامه دار کردن باغات است.

1700 باغ شناسنامه دار در شهریار وجود دارد



وی با بیان اینکه در حال حاضر هشت هزار هکتار باغ در سطح شهر شهریار وجود دارد، گفت: تعداد باغات شناسنامه دار از هزار و 200 باغ در سال قبل به هزار و 700 باغ تا پایان سال خواهد رسید و این باغات از دو هزار متر تا 20 هکتار وسعت دارند.

حسینی همچنین ادامه داد: تعداد درختان پلاک کوبی شده نیز از 12 هزار اصله درخت به 18 هزار و 350 اصله درخت در سال جاری رسیده است.

در پایان این مراسم که با حضور فرماندار، مدیران مناطق و نواحی، رئیس منابع طبیعی، ریاست و اعضای شورای شهر، مشاورین شهردار و جمعی از دانش اموزان برگزار شد، شهردار شهرستان شهریار بیان کرد: تلاش ما بر این است شاهد روزی باشیم که کسی نتواند در سطح شهرستان شهریار حتی یک درخت را قطع کند.