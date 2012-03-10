گفتگوی سیاسی بدون مهار گروههای مسلح به نتیجه ای نمی رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، کوفی عنان فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه امروز با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.



دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و فرستاده این نهاد به سوریه در دیدار با رئیس جمهوری این کشور بر پایبندی به تلاشهای عادلانه و بی طرفانه و مستقل و مخالفت با دخالتهای خارجی در امور سوریه تاکید و بر ایمان خود به حل صلح آمیز بحران تاکید کرده است.

عنان ابراز امیدواری کرد که بتواند با دولت سوریه برای آغاز گفتگوهای دیپلماتیک در چارچوب روند سیاسی برای بازگرداندن ثبات به سوریه و تحقق آرمانهای ملت سوریه تلاش کند.



اسد نیز خاطر نشان کرد : سوریه آماده کمک به موفقیت هرگونه تلاش صادقانه و بی طرفانه برای حل اوضاع کشور است.



وی تصریح کرد : تا زمانی که گروههای مسلح تروریستی برای ایجاد هرج و مرج و آشوبگری از طریق هدف قرار دادن شهروندان نظامیان و تخریب اموال عمومی و خصوصی فعالیت می کنند، هر گونه گفتگوی سیاسی با موفقیت همراه نخواهد شد.



اسد همچنین به تلاشهای خصمانه برخی کشورهای منطقه ای و خارج از منطقه برای وارونه نشان دادن واقعیتها و ارائه تصویر غیر واقعی از اوضاع سوریه اشاره کرد.

